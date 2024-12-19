Большая пресс-коференция Путина – рост цен, Асад и ход “СВО”

В Москве началась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, посвященная подведению итогов года. Уже в третий раз она проводится в совместном формате с “Прямой линией”. В выборе вопросов граждан принимала участие нейросеть.

Российский лидер заявил, что экономика страны стабильна, в то же время отметив высокий уровень инфляции. По его оценке, рост экономики в 2014 году составит около 4%. Одной из причин подорожания продуктов Путин назвал рост потребления. Так, потребление мяса в России, по словам президента, вдвое превышает среднемировой показатель.

Президент заявил: нельзя загадывать, сколько еще продлится “специальная военная операция”. Боевые действия он назвал сложными. “Мы движемся, как вы сказали, к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции”, – отметил он, добавив, что украинские войск будут выбиты и из Курской области.

Президент также заявил, что РФ достигла своих целей в Сирии. Он отметил, что произошедшая в Сирии смена власти не является поражением России, и добавил, что пока не встречался с Башаром Асадом, но намерен сделать это. По его мнению, большинство государств региона заинтересованы в сохранении российских военных баз в Сирии.