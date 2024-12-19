 

Иноагентов обяжут выставлять маркировку при передаче сообщений через факс и телетайп

19.12.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С 1 января 2025 года иноагенты, экстремистские и террористические организации, а также приравненные к ним лица обязаны будут ставить маркировку, информирующую читателя о статусе автора, не только в материалах СМИ и соцсетях, но и в сообщениях, отправляемых через факс либо телетайп.

Получателю немаркированных факсов и телетайп-сообщений от иноагентов предстоит в однодневный срок отправить уведомительное письмо с распечаткой в Роскомнадзор. Соответствующую инициативу продвигал 91-летний член Совета Федерации Борис Глебин. По словам политика, многие экстремисты пытаются «найти брешь в железном заборе нашей безопасности».

– Если они думают, что власти плохо разбираются в технологиях, то они глубоко ошибаются. Я таких ещё при Союзе ловил. Набриолинятся, брюки расклёшат и топают на фестиваль молодёжи и студентов. Тут-то мы их по психушкам и распихивали, – вспомнил он.

В свою очередь источник в думском аппарате добавил, что нижняя палата российского парламента к концу года «срывает норматив по запретам», в связи с чем администрация президента может срезать квартальные премии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Рупор кремлевской пропаганды: ВВП по ППС 2024

19.12 / Кастомная Лада получила V-образный двигатель из моторов от 16 бензопил

19.12 / Янукович и Асад подрались в очереди за колбасой

19.12 / НАТО: корректировка границы с Сирией военным путём – внутреннее дело Израиля

19.12 / Стало известно, какой подарок отправил экс-муж Седоковой перед смертью

19.12 / В Китае разработали лазерный дрон, способный резать броню

19.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Абхазия попросила бесплатное электричество

19.12 / 5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу

19.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Давние союзники

19.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Успеновка “вернулась” домой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика