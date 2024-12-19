Иноагентов обяжут выставлять маркировку при передаче сообщений через факс и телетайп

С 1 января 2025 года иноагенты, экстремистские и террористические организации, а также приравненные к ним лица обязаны будут ставить маркировку, информирующую читателя о статусе автора, не только в материалах СМИ и соцсетях, но и в сообщениях, отправляемых через факс либо телетайп.

Получателю немаркированных факсов и телетайп-сообщений от иноагентов предстоит в однодневный срок отправить уведомительное письмо с распечаткой в Роскомнадзор. Соответствующую инициативу продвигал 91-летний член Совета Федерации Борис Глебин. По словам политика, многие экстремисты пытаются «найти брешь в железном заборе нашей безопасности».

– Если они думают, что власти плохо разбираются в технологиях, то они глубоко ошибаются. Я таких ещё при Союзе ловил. Набриолинятся, брюки расклёшат и топают на фестиваль молодёжи и студентов. Тут-то мы их по психушкам и распихивали, – вспомнил он.

В свою очередь источник в думском аппарате добавил, что нижняя палата российского парламента к концу года «срывает норматив по запретам», в связи с чем администрация президента может срезать квартальные премии.

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