Янукович и Асад подрались в очереди за колбасой

Агенты Федеральной службы охраны пресекли драку между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и экс-лидером Сирии Башаром Асадом, произошедшую в одном из сетевых супермаркетов Ростова-на-Дону.

Поводом для конфликта на высшем уровне стала последняя палка свиной колбасы, которую политики не смогли мирно поделить.

Инцидент произошёл в 19:47 по местному времени. Асад, возвращаясь с работы в офтальмологической клинике, зашёл в магазин и взял с полки последнюю оставшуюся палку колбасы. Виктор Фёдорович, также положивший глаз на этот продукт питания, попытался отнять покупку у коллеги, мотивируя это тем, что «мусульманам в шаббат посреди поста свинину нельзя». Асад отказался расстаться с приобретением, поскольку его алавитская вера не содержит подобных пищевых запретов. Между политиками разгорелся спор, в ходе которого Янукович угрожал «позвонить начальнику», однако Асад не поддался на провокацию и оказал ему активное сопротивление. Разнимать дерущихся пришлось сопровождающим их агентам.

Сотрудники магазина после инцидента написали заявления о том, что не имеют претензий к правительству Сирии в случившемся, а в инциденте винят украинский след. В свою очередь, Янукович такое принёс свои извинения и в качестве компенсации ущерба назначил 55-летнюю продавщицу Галину Худякову своим пресс-секретарём.

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