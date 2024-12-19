Рупор кремлевской пропаганды: Успеновка вернулась домой

Красный флаг и флаг РФ в Успеновке, которая являлась центром крупнейшего укрепрайона ВСУ к югу от Курахово.

Вместе с падением обороны Успеновки завершилась история так называемого "Успеновского кармана", который более 1.5 месяцев существовал к югу от Курахово.

Особовождение Успеновки приближает конец Кураховского выступа.

В городе наши войска продолжают продвижение к промзоне на западе + к юго-западу от Курахово наши войска уже примерно в 3 км от трассы Константинополь-Курахово.

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