Рупор кремлевской пропаганды: Успеновка вернулась домой
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Красный флаг и флаг РФ в Успеновке, которая являлась центром крупнейшего укрепрайона ВСУ к югу от Курахово.
Вместе с падением обороны Успеновки завершилась история так называемого "Успеновского кармана", который более 1.5 месяцев существовал к югу от Курахово.
Особовождение Успеновки приближает конец Кураховского выступа.
В городе наши войска продолжают продвижение к промзоне на западе + к юго-западу от Курахово наши войска уже примерно в 3 км от трассы Константинополь-Курахово.
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Источник: Colonel Cassad
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