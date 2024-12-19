Мнение «аналитика»: О приключениях северных корейцев в России… Теперь уже без шуток?

Вот уж да, шуточки закончились. Пошли неопровержимые доказательства.

В Сети прошла информация, что северокорейские военные уже несут огромные потери. И это встревожило Ким Чен Ына уже настолько, что он, бросив все дела, помчался на Курщину лично инспектировать оставшийся личный состав. Даже фото соответствующее уже появилось на украинских ресурсах. И комментарии о том, что неудачи северокорейских военных подрывают имидж «страшного диктатора с ядерной кнопкой и большой армией».

Снимок вы видите выше.

Но это ещё не всё.

Стали появляться в товарных количествах фотки убитых военных азиатской внешности. И чуть ли не каждая бригада ВСУ из числа тех, что пока ещё орудуют на Курщине, отчитывается о десятках убитых корейцах. Плюс «видео из курской больницы» — тоже с азиатами, одетыми в основном в гражданское. Плюс — царица всех доказательств — перехват СБУ телефонного разговора неназванного российского военного с супругой, работающей в таком курском госпитале. Там она прямым текстом говорит, что северных корейцев к ним подвозят сотнями каждый день.

Железобетонно, правда?

И я вот думаю: если уж 10 лет известные своей неполживостью «перехоплення СБУ» в ход пошли, то что это значит?

Что всё про солдат КНА — фейк от начала до конца, или же, что всё это очередная ИПСО с целью выпросить у Запада что-то ещё?

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