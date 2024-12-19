 

Швейцария объявила “Хизбаллу” вне закона

19.12.2024, 0:40, Новости дня
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Парламент Швейцарии объявил вне закона ливанскую террористическую группировку “Хизбалла”. Инициатором выступил парламентский комитет по вопросам безопасности.

В нижней палате инициатива была поддержана 126 депутатами, 20 проголосовали против, 41 воздержался. Несколькими днями ранее голосование прошло и в Сенате. Здесь проголосовали за 31 парламентарий, против был подан только один голос, десять воздержались.

В предложении парламентского комитета отмечалось, что речь идет о радикальной исламистской группировке, несущей ответственность за многочисленные акты насилия и нарушения прав человека.

На минувшей неделе было принято решение объявить вне закона палестинскую группировку ХАМАС. Еще раньше незаконными были объявлены “Исламское государство” и “Аль-Каида”.

“Я приветствую эти важные решения парламента Швейцарии и призываю другие страны последовать их примеру!” – сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.


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