 

Бывшего мужа Седоковой похоронят на родине

19.12.2024, 0:00, Новости дня
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17 декабря не стало экс-супруга певицы Анны Седоковой Тиммы Яниса. Мама 32-летнего мужчины заявила, что ситуация с деньгами в семье не самая благоприятная, поэтому родные вынуждены собирать деньги на похороны спортсмена. Об этом рассказал друг баскетболиста.

Родительница воздыхателя Седоковой приняла решение похоронить сына в Латвии. Друг Тиммы написал в личном блоге обращение с просьбой оказать семье материальную помощь для того, чтобы переправить тело на родину спортсмена.

Янис начал карьеру баскетболиста в родном городе Краслава, а в 15 лет отправился покорять столицу родной страны. В 2015 году игрок переехал в Россию, в петербургский Зенит. После стал играть за другие команды. А последним клубом, где баскетболист играл профессионально, был испанский “Обрадойро”.

Напомним, для всех самоубийство Тиммы Яниса стало шоком. Отец спортсмена узнал об этом из прессы, поскольку последние годы не общался с сыном. С первой женой у экс-супруга Седоковой тоже были сложные отношения, но она решила оставить в памяти все только хорошее. 34-летняя женщина обратилась к бывшему мужу в своем блоге, с надеждой, что он станет ангелом-хранителем их общего сына.


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