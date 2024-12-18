 

Верховный суд Франции отклонил апелляцию Николя Саркози

18.12.2024, 23:00, Новости дня
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Верховный суд Франции оставил в силу приговор бывшему президенту Николя Саркози, который еще в 2021 году был признан виновным в коррупции и попытке подкупа судьи и приговорен к трем годам лишения свободы, первые два года условного срока, а последний год – действительного заключения.

Апелляционный суд в 2023 году отклонил его апелляцию на приговор, однако смягчил его, постанровив, что последний год заключения Саркози сможет провести под домашним арестом, при этом для контроля за его передвижениями будет использоваться электронный браслет.

Все время рассмотрения апелляций – то есть, до последнего решения Верховного суда – экс-президент Франции оставался на свободе, и проиграв последнюю апелляцию, он станет первым бывшим президентом Франции, приговоренным к действительному сроку заключения (в 2011 году бывший президент Франции Жак Ширак был признан виновным в коррупции и приговорен к двум годам условного срока).

Но на этом проблемы Николя Саркози не закончатся: ожидается, что в следующем году он вновь предстанет перед судом по обвинению в коррупции и незаконном финансировании предвыборной кампании, в которую, по предположением правоохранительных органов, вложилась Ливия. Если Саркози признают виновным, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.


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