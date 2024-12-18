Мнение: Гугл против русских разработчиков, импортозамещение серверов и подорожание электричества в России

1. Гугл продолжает нехотя давить айтишников из России. Включать безумие на полную и банить всех сразу корпорации не нужно, это невыгодно ни ей, ни её кураторам из спецслужб США. Но закручивать то один, то другой вентиль Гуглу приходится — санкции создают юридическое давление, которому топ-менеджеры Гугла вынуждены иногда уступать (ссылка):



С 26 декабря Google Play прекратит обработку платежей за платные приложения и подписки для разработчиков с банковскими счетами, зарегистрированными в России. Как сообщается в уведомлении компании, пользователи больше не смогут приобретать платные приложения, совершать внутриигровые покупки или продлевать подписки через платформу.

Айтишники, собственно, и так уже не могут нормально работать с магазином приложений Гугла из России — Гугл постепенно банит русских уже давно, волну за волной. Однако Гугл монополист, поэтому многим приходится предпринимать обходные шаги: работать с Гуглом из Кипра, Казахстана или арабских стран. Пока что Гугл закрывает на это глаза.

Приход Дональда Трампа, кстати, может изменить ситуацию. Сейчас многие русские программисты не рассматривают переезд в США, так как там им пришлось бы подчиняться диктату срамной азбуки и терпеть прочие выходки леваков. Дональд Трамп, однако, уже начал прокручивать фарш назад: по меткому выражению современного классика, американцев вернут в эпоху мощных бицепсов Шварценеггера и обнажённой груди певицы Мадонны. Если у Трампа всё получится — а такой риск, к сожалению, есть — привлекательность США для эмиграции резко вырастет.

2. Россия продолжает укреплять цифровой суверенитет, с каждым месяцем мы закрываем всё больше ключевых позиций по импортозамещению компьютерной техники (ссылка):



В России полностью решена проблема с импортозамещением мощных вычислительных ресурсов, заявил глава “Ростелекома” Михаил Осеевский, выступая в Совете Федерации.

“Хочу доложить, что сегодня страна чувствует себя достаточно уверенно. У нас полностью решена проблема импортозамещения мощных вычислительных ресурсов, серверов, систем хранения [данных]”, – сказал топ-менеджер.

Таким же образом завершена работа по созданию в Саранске российского оптоволокна, которое сегодня отвечает самым высоким мировым стандартам, добавил Осеевский.

В Мордовии действует единственный в России завод по серийному производству телекоммуникационного оптического волокна – предприятие “Оптиковолоконные системы”.

Понятно, что всё это — относительно небольшие шаги. Однако у нас, к счастью, нет задачи обогнать США и Китай в области микроэлектроники. У нас есть задача закрыть критически важные потребности оборонки и оставаться в тройке-пятёрке лидеров по айти. С этими задачами мы успешно справляемся, причём, спасибо живительным санкциям и бестрепетным русским капиталистам, за последние три года нам удалось сделать качественный рывок вперёд.

3. Промышленный рост и развитие технологий искусственного интеллекта выливаются в большой спрос на потребление электричества в России. Незагруженные мощности у нас заканчиваются. В следующем году ожидается заметный рост цен на электроэнергию (ссылка):

В 2025 году цены на электричество для населения России вырастут в среднем на 12,6 процента. Такой прогноз дали специалисты Минэкономразвития, сообщает «Прайм».

По данным Института комплексных стратегических исследований, ресурс подорожает не с начала года, а с 1 июля. Темпы роста будут зависеть от региона…

Казалось бы, всё сходится: новые заводы, легализация майнинга, вот электричество и подорожало. Однако я просто напомню вам, что по моим субъективным оценкам инфляция в России составляет сейчас около 12%. Таким образом, с моей точки зрения, цена электричества останется прежней — её скорректируют на размер инфляции, не более того.