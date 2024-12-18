Рупор кремлевской пропаганды: Допрос убийцы генерала Кириллова

Кадры с первичного допроса исполнителя теракта на Рязанском проспекте в результате которого погиб генерал Кириллов и его помощник.

Персонажу обещали 100 000 долларов и выезд в ЕС.

Мое мнение на этот счет вы знаете.

1. Необходимо отменить мораторий на смертную казнь для террористов.

2. СБУ и ГУР в полном составе должны быть признаны террористическими организациями.

3. Для ликвидации этих структур и лиц в них ходящих не должно быть каких-либо ограничений.

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