Рупор кремлевской пропаганды: Допрос убийцы генерала Кириллова
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Кадры с первичного допроса исполнителя теракта на Рязанском проспекте в результате которого погиб генерал Кириллов и его помощник.
Персонажу обещали 100 000 долларов и выезд в ЕС.
Мое мнение на этот счет вы знаете.
1. Необходимо отменить мораторий на смертную казнь для террористов.
2. СБУ и ГУР в полном составе должны быть признаны террористическими организациями.
3. Для ликвидации этих структур и лиц в них ходящих не должно быть каких-либо ограничений.
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Источник: Colonel Cassad
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