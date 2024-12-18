 

В Монреале совершен поджог синагоги

18.12.2024, 19:45, Новости дня
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В ночь на 18 декабря в Монреале в синагоге “Бейт Тиква” произошел пожар. Он был потушен до того, как огонь успел охватить все здание.

По информации телеканала CTV-Montreal, жители квартала начали звонить в службу спасения 911 около трех часов ночи. В здании, на которое указывали звонившие, находится синагога, еврейская школа и офисы еврейской федерации CJA.

Пресс-секретарь полиции Вероник Дубак сообщила, что обнаружен как минимум один очаг возгорания – в помещение была заброшена бутылка с зажигательной смесью. При этом свидетели рассказывают, что незадолго до пожара видели около синагоги подозрительного мужчину.

Ущерб зданию синагоги оценивается как незначительный.

В начале декабря был совершен поджог синагоги в Мельбурне. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сделал заявление, в котором “безоговорочно” осудил нападение на синагогу.


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