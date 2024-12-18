Абхазия: у России есть 72 часа, чтобы возобновить бесплатные поставки электроэнергии

Власти Абхазии дают России 3 суток на возобновление поставок бесплатной электроэнергии – об этом заявил вице-премьер Михаил Нгабумбалула.

В ином случае инфраструктура республики стремительно придёт в упадок и станет хуже, чем в Турции, а местные жители начнут относиться к российским туристам «без доли дружественности и братской щедрости».

Отсчёт времени начинается с 12:00 18 декабря, предупредил чиновник. Если по прошествии 72 часов поставки бесплатного электричества не возобновятся, абхазский народ «сделает выводы о том, чего стоила дружба с россиянами».

– Мы – великодушные люди, мы даже не будем закрывать границу. Пожалуйста, приезжайте, но вы столкнётесь с отношением без доли дружественности, без братской щедрости нашей. Мы начнём на вас смотреть, как на людей, которые должны здесь потратить деньги и убираться. Мы всё равно получим своё. Если нет бесплатного электричества, мы потребуем денег от туристов и на них купим электричество, – предупредил он.

Кроме того, как обещает вице-премьер Нгабумбалула, без электроэнергии из России сразу же начнёт ухудшаться инфраструктура. Российские туристы «в следующем году приедут и не узнают Абхазию» – в стране появятся пустующие многоэтажки, во многих домах придётся отключить водоснабжение, на улицах образуются стихийные свалки, еда станет небезопасной.

– При электроснабжение забудьте сразу. Если нам самим не хватает, туристов к розеткам вообще пускать не будут. Будете динамо-машины крутить, чтобы телефоны зарядить. Аренда динамо-машины – 100 рублей в час. Вот так будет по справедливости, – заключил вице-премьер.

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