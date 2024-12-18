В Госдуме разъяснили порядок установки камер видеонаблюдения в квартирах россиян

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил установить камеры видеонаблюдения в квартирах россиян, чтобы обеспечить полный контроль за их жизнедеятельностью.

Согласно законопроекту, камеры станут обязательной частью системы ЖКХ. Стоимость их установки и эксплуатации будет включена в квитанции, чтобы «гражданам не пришлось беспокоиться об отдельных платежах», заявил депутат.

Устройство камер должно исключать «слепые зоны». Например, в кухне и ванной рекомендуется установка минимум двух камер, а для однокомнатных квартир предлагается вариант с 360-градусным обзором. Жильцов обяжут самостоятельно следить за техническим состоянием устройств и уведомлять о возможных сбоях в их работе. За отказ от установки камер или попытки заглушить сигнал вводится административная ответственность.

– Россияне давно просили нас о более эффективной защите своих прав, и теперь у государства появится реальная возможность предотвратить любые правонарушения до их совершения, — заявил депутат.

Для контроля за видеозаписями привлекут сотрудников силовых структур. От нововведения освобождены лишь депутаты, госслужащие высокого ранга, члены Совета Федерации и дипломаты.

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