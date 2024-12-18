 

Тест: только настоящий умник поставит ударение в этих устаревших словах правильно

18.12.2024, 4:10, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1. Как правильно?

А. ПридАное

Б. ПрИданное

2. Где ударение поставлено верно?

А. ДуховнИк

Б. ДухОвник

3. Какое произношение правильное?

А. О́трочество

Б. ОтрОчество

4. Как нужно произносить?

А. ИсповедАние

Б. ИсповЕдание

5. Как правильно?

А. ЗнамЕние

Б. ЗнАмение

6. Где верно поставлено ударение?

А. ОпромЕтью

Б. О́прометью

7. Как правильно?

А. ЖЕрло

Б. ЖерлО

ОТВЕТЫ

1. А. ПридАное

2. А. ДуховнИк

3. А. О́трочество

4. А. ЗнамЕние

5. Б. ИсповЕдание

6. А. ОпромЕтью

7. А. ЖЕрло


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