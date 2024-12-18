 

В Москве совершил самоубийство баскетболист из Латвии Янис Тимма, бывший муж певицы Анны Седоковой

18.12.2024, 3:10, Новости дня
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32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, бывший муж певицы Анны Седоковой, совершил самоубийство в центре Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В сообщении сказано, что тело Тиммы было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы, рядом с ним лежал телефон, в котором, по предварительным данным, было последнее пожелание перед смертью. Российские СМИ пишут, что на заставке телефона были номер Седоковой и просьба ей позвонить.

Янис Тимма – баскетболист из Латвии, с 2024 года играл на позиции третьего номера или легкого форварда в испанском баскетбольном клубе Obradoiro.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. Осенью 2024-го Анна объявила о прекращении отношений. Чтобы сохранить семью, Янис прилетел из Америки в Москву, где продолжал жить последние месяцы. Что стало причиной разрыва, неизвестно.


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