В Москве совершил самоубийство баскетболист из Латвии Янис Тимма, бывший муж певицы Анны Седоковой

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, бывший муж певицы Анны Седоковой, совершил самоубийство в центре Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В сообщении сказано, что тело Тиммы было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы, рядом с ним лежал телефон, в котором, по предварительным данным, было последнее пожелание перед смертью. Российские СМИ пишут, что на заставке телефона были номер Седоковой и просьба ей позвонить.

Янис Тимма – баскетболист из Латвии, с 2024 года играл на позиции третьего номера или легкого форварда в испанском баскетбольном клубе Obradoiro.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. Осенью 2024-го Анна объявила о прекращении отношений. Чтобы сохранить семью, Янис прилетел из Америки в Москву, где продолжал жить последние месяцы. Что стало причиной разрыва, неизвестно.