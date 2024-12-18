 

Президент Ирландии ответил главе МИД Израиля – обвинения в антисемитизме – клевета и оскорбление

18.12.2024, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Ирландии Майкл Хиггинс прокомментировал решение Израиля закрыть посольство в Дублине, а также обвинения его страны в антисемитизме, которые прозвучали из уст главы МИД Израиля Гидеона Саара.

“Как президент Ирландии я должен ответить на обвинение ирландцев в антисемитизме, и сказать, что это грубая клевета. Называть каждого, кто критикует премьер-министра Нетаниягу, антисемититом – это грубая клевета и оскорбление”, – заявил Майкл Хиггинс.

Хиггинс заявил, что “Нетаниягу нарушил суверенитет трех соседних государств”, имея в виду Сирию, Ливан и Газу, и заявил, что Нетаниягу мечтает о поселениях в Египте.

Эти заявления были сделаны на церемонии вручения верительной грамоты послом Палестинской автономии Джулиан Абдалмаджид.

15 декабря министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар распорядился закрыть посольство еврейского государства в Ирландии. Он заявил, что это решение принято в свете крайней антиизраильской политики правительства Ирландии. Израильский посол в Дублине был отозван после того, как Ирландия в одностороннем порядке признала “Палестинское государство”, а на прошлой неделе Дублин заявил о присоединении к иску Южноафриканской республики против Израиля в Международном суде в Гааге (ICJ), обвиняющему Израиль в “геноциде”. “Действия и антисемитская риторика Ирландии, направленные против Израиля, основаны на делегитимизации и демонизации еврейского государства, а также на двойных стандартах. Ирландия перешла все красные линии в своем отношении к Израилю. Мы будем инвестировать свои ресурсы в развитие двусторонних отношений с государствами мира, исходя из их отношения к Израилю”, – заявил Саар.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда

17.12 / В результате взрыва в Москве погибли двое военнослужащих

17.12 / Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1028-й день войны

17.12 / Пресс-конференция Трампа – Украина, Сирия и израильские заложники

17.12 / Пентагон сообщил о первых боевых потерях КНДР в Курской области

17.12 / Обвинение попросило для адвокатов Навального реальные сроки заключения

17.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1028-й день войны

17.12 / Reuters: российский генерал Игорь Кириллов был ликвидирован СБУ

17.12 / В Тунисе арестованы 11 российских туристов

17.12 / Установлена личность стрелка из Висконсина, это 15-летняя школьница

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика