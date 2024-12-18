 

Рупор кремлевской пропаганды: В Китае казнили крупного партийного чиновника

18.12.2024, 1:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новости смертной казни.

В Китае крупный региональный партийный чиновник КПК приговорен к смертной казни и казнен.
Украл и набрал взяток примерно на 2 млрд. юаней (примерно на 28 млрд. рублей). Так себе Тимур Иванов китайского разлива.
Приговор был приведен в исполнение. Как обычно через расстрел.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Мнение: Зачем нужен БРИКС, платёжная система БРИКС и Трамп против дедолларизации

17.12 / Рупор кремлевской пропаганды: 2 гвоздики товарищу Сталину. Анонс 29-й акции

17.12 / Мнение: Как сделать важные лекарства дешёвыми

17.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Диверсия в Госдуме

17.12 / Мнение: Американцы недостаточно продвинуты для Луны, успехи Спейс-Икс, японцы хотят добывать лунные ресурсы

17.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Об убийстве Игоря Кириллова

17.12 / Мнение: Генерал из трущоб

17.12 / «Просто в бога очень верю» – кемеровский прокурор с наколотыми куполами опроверг свою причастность к преступному миру

17.12 / «Ростех» представил набор ручных инструментов для изготовления и ремонта чипов на кремниевой основе

17.12 / Мнение «аналитика»: О северных корейцах на Курщине… Становится всё страшней для Украины?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика