Рупор кремлевской пропаганды: В Китае казнили крупного партийного чиновника
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Новости смертной казни.
В Китае крупный региональный партийный чиновник КПК приговорен к смертной казни и казнен.
Украл и набрал взяток примерно на 2 млрд. юаней (примерно на 28 млрд. рублей). Так себе Тимур Иванов китайского разлива.
Приговор был приведен в исполнение. Как обычно через расстрел.
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Источник: Colonel Cassad
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