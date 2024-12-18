Рупор кремлевской пропаганды: В Китае казнили крупного партийного чиновника

Новости смертной казни.

В Китае крупный региональный партийный чиновник КПК приговорен к смертной казни и казнен.

Украл и набрал взяток примерно на 2 млрд. юаней (примерно на 28 млрд. рублей). Так себе Тимур Иванов китайского разлива.

Приговор был приведен в исполнение. Как обычно через расстрел.

—