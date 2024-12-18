 

Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда

18.12.2024, 0:50, Новости дня
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Ингредиенты:

  • Тыква — 500 г
  • Свинина (шея или лопатка) — 400 г
  • Красная чечевица — 100 г
  • Лук-порей — 1 стебель
  • Имбирь свежий — 30 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Острый красный перец — 1 шт. (по желанию)
  • Кориандр молотый — 1 ч.л.
  • Паприка сладкая — 1 ч.л.
  • Тмин — 1/2 ч.л.
  • Куркума — 1/2 ч.л.
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Вода — 1 литр
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Лимон — 1 шт. (для подачи)
  • Кинза свежая — небольшой пучок (для подачи)

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

  • Тыкву очистите от кожуры и семечек, нарежьте крупными кубиками.
  • Мясо свинины нарежьте небольшими кусочками.
  • Лук-порей нарежьте кольцами.
  • Имбирь натрите на мелкой терке.
  • Чеснок измельчите.
  • Если используете острый перец, удалите семена и мелко нарежьте.

    • Обжаривание мяса и специй:

  • В глубокой кастрюле разогрейте оливковое масло.
  • Добавьте нарезанное мясо и обжарьте до золотистой корочки.
  • Затем добавьте имбирь, чеснок, лук-порей и специи (корицу, паприку, тмин, куркуму). Перемешайте и обжаривайте еще 2-3 минуты.

    • Добавление тыквы и чечевицы:

  • В кастрюлю положите нарезанную тыкву и красную чечевицу.
  • Залейте все водой, доведите до кипения и уменьшите огонь.

    • Тушение супа:

  • Варите суп на медленном огне под крышкой около 40-50 минут, пока мясо и тыква не станут мягкими, а чечевица полностью сварится.
  • По мере необходимости добавляйте воду, если суп становится слишком густым.

    • Финальные штрихи:

  • Когда суп будет готов, попробуйте его на вкус и добавьте соль и черный перец по своему усмотрению.
  • Выдавите сок одного лимона прямо в кастрюлю и перемешайте.

    • Подача:

    Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сверху свежей кинзой и подавайте горячим.

    Этот необычный суп сочетает в себе сладость тыквы, пряность специй и насыщенность мяса, создавая уникальный вкусовой букет. Приятного аппетита!


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