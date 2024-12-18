Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда

Ингредиенты: Тыква — 500 г

Свинина (шея или лопатка) — 400 г

Красная чечевица — 100 г

Лук-порей — 1 стебель

Имбирь свежий — 30 г

Чеснок — 2 зубчика

Острый красный перец — 1 шт. (по желанию)

Кориандр молотый — 1 ч.л.

Паприка сладкая — 1 ч.л.

Тмин — 1/2 ч.л.

Куркума — 1/2 ч.л.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Вода — 1 литр

Соль, черный перец — по вкусу

Лимон — 1 шт. (для подачи)

Кинза свежая — небольшой пучок (для подачи) Приготовление: Подготовка ингредиентов: Тыкву очистите от кожуры и семечек, нарежьте крупными кубиками. Мясо свинины нарежьте небольшими кусочками. Лук-порей нарежьте кольцами. Имбирь натрите на мелкой терке. Чеснок измельчите. Если используете острый перец, удалите семена и мелко нарежьте. Обжаривание мяса и специй: В глубокой кастрюле разогрейте оливковое масло. Добавьте нарезанное мясо и обжарьте до золотистой корочки. Затем добавьте имбирь, чеснок, лук-порей и специи (корицу, паприку, тмин, куркуму). Перемешайте и обжаривайте еще 2-3 минуты. Добавление тыквы и чечевицы: В кастрюлю положите нарезанную тыкву и красную чечевицу. Залейте все водой, доведите до кипения и уменьшите огонь. Тушение супа: Варите суп на медленном огне под крышкой около 40-50 минут, пока мясо и тыква не станут мягкими, а чечевица полностью сварится. По мере необходимости добавляйте воду, если суп становится слишком густым. Финальные штрихи: Когда суп будет готов, попробуйте его на вкус и добавьте соль и черный перец по своему усмотрению. Выдавите сок одного лимона прямо в кастрюлю и перемешайте. Подача: Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сверху свежей кинзой и подавайте горячим. Этот необычный суп сочетает в себе сладость тыквы, пряность специй и насыщенность мяса, создавая уникальный вкусовой букет. Приятного аппетита!