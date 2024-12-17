В результате взрыва в Москве погибли двое военнослужащих

Во вторник, 17 декабря, в Москве на Рязанском проспекте прогремел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России.

В правоохранительных органах “Интерфаксу” сообщили, что “в результате подрыва взрывного устройства погибли военнослужащие”.

На месте работают следователи и криминалисты вместе с сотрудниками оперативных служб. В оперативных службах заявили ТАСС, что причиной взрыва могло стать взрывное устройство, в связи с чем и будет проведена данная экспертиза.

О задержании подозреваемых не сообщалось.