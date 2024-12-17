Мнение: Как сделать важные лекарства дешёвыми

Народ не очень верит в рынок. Многие думают, что если разрешить аптекам назначать цены по своему усмотрению, то цены резко рванут вверх, так как фармацевты будут драть с покупателей в несколько раз больше, чем сейчас, когда государство бьёт их линейкой по рукам. Цитирую из комментариев:

Если зайти на сайт аптек, например, «Санкт-Петербургских», то цены от района к району и от аптеки к аптеке в одном районе разнятся. На дешевые лекарства разница между аптеками в пределах 50-150 рублей, а на дорогие доходит до нескольких сотен, иногда почти в два раза, и это на один и тот же препарат одного и того же производителя.

К примеру, натрия хлорид (физраствор) в «Еаптеке» стоит 52 рубля за 10х10 мл, а через пару домов в «Вите» он же стоит 151 руб. Разница в три раза. А когда лекарство стоит несколько тысяч рублей, разница в 500-800 рублей, а то и больше, обычное дело.

Сталкиваюсь регулярно с тем, что дешёвые лекарства аптеки стараются закупать по минимуму. Что будет, если разрешить аптекам собственные цены назначать?

Разница в ценах на одно и то же лекарство — не главная проблема наших аптек. Главная проблема — ненужные лекарства, на которые народ спускает большую часть денег. Если взять перед походом в аптеку назначенный врачом список лекарств и прогнать его через «Расстрельный список препаратов», может выясниться, что в аптеку-то идти и не надо, так как врач назначил пять дорогостоящих пустышек.

Из этой проблемы вытекает другая — нехватка нормальных дженериков, то есть простых и дешёвых в изготовлении лекарств, которые давно уже известны и не защищены никакими патентами. Экономика фармацевтического рынка так складывается, что дешёвые и качественные дженерики невыгодно производить.

Пример из моего опыта. Мне надо примерно раз в час увлажнять себе нос: пшикать себе в нос обычный физраствор, чтобы нос всегда был влажным, как у собаки. Это не нафтизиновая зависимость, просто небольшое улучшение качества жизни компьютерного сыча.

Представьте: небольшой стеклянный флакончик, на нём простейший пластиковый триггер-брызгалка, внутри раствор обычной поваренной соли. Сколько эта штука может стоить? 15 рублей оптом, 50 рублей на витрине в аптеке? Ага, как бы не так. 400-500 рублей за «Аква марис классический», 30 мл. К счастью, мои доходы позволяют мне покупать его хоть литрами, но тут вопрос не в бюджете. Меня раздражает тот факт, что я вынужден минимум в 10 раз переплачивать за обычную соль.

Если бы наш рынок лекарств работал нормально, конкуренты давно бы уже задавили «Аква марис», продавая ту же самую соль не по 400, а по 50 рублей за флакон. Но нет: так не получается. Покупатели ленятся сравнивать, выбирая лучшее по соотношению цена-качество, поэтому они безропотно покупают несуразно дорогой товар, название которого известно им из рекламы или из рекомендации врача. Фармацевты, в свою очередь, тоже не дураки: лучшее место на витрине занимает дорогой «Аква марис». Возможно, кто-то и выпускает нормальный аналог этого распрыскивателя физраствора по адекватной цене, но у меня всё руки не доходят провести исследование. Те аналоги, которые я пока что видел, откровенно плохи и неудобны: они явно прозябают в тени разрекламированного конкурента.

Теперь, когда мы видим проблему, становится ясно, как сделать дешёвыми лекарства из перечня ЖНВЛП (жизненно важных лекарственных препаратов). Для этого достаточно снять с покупателей маркетинговый морок, дав им возможность удобно сравнивать по цене. Вот какую стратегию я предложил бы обсудить, если бы выступал на профильном совещании в Минздраве:

1. Делаем сайт по поиску препаратов из ЖНВЛП. Там всего лишь 460 позиций, так что база товаров получится простой.

2. По каждому лекарству задаём — на уровне приказов министерства — стандартные размеры упаковок. Допустим, 10 мл, 50 мл и 200 мл для препарата «А». Или — 7 таблеток, 14 таблеток, 70 таблеток для препарата «Б». Покупатель не должен высчитывать, что ему выгоднее: 16 таблеток по 300 рублей или 14 таблеток по 260 рублей. Каждое усложнение ломает рынок, мешает сравнивать.

3. Запрещаем скидки, акции, продажу товара комплектами по несколько упаковок.

4. Делаем удобную сортировку по цене. Сейчас обычно так: на первом месте выдачи стоит упаковка из 10 таблеток спорамина за 500 рублей, но если промотать три страницы вниз, мы найдём упаковку из 45 таблеток спорамина за 1000 рублей, то есть значительно более выгодный вариант. Так вот: сортировка по цене должна учитывать цену за одну таблетку, а не цену за упаковку или цену за комплект из нескольких упаковок.

5. Ставим на сайт сервис «подобрать удобные аптеки». Сначала покупатель вводит свои потребности в таблицу:

— спорамин: 50 шт;

— гипноцил: 100 мл;

— антирадин: 4 пакета.

Затем покупатель выбирает район города или город, и сайт выдаёт несколько вариантов:

— купить все препараты в аптеке Икс: 2300 рублей;

— купить препараты в аптеках Икс и Игрек: 2250 рублей;

— купить препараты в аптеках Икс, Игрек и Зет: 2230 рублей.

Покупатель выбирает из нескольких маршрутов самый привлекательный, распечатывает карту со списком, где что брать, и едет за лекарствами.

6. Легализуем курьерскую доставку лекарств из ЖНВЛП. Вот чтобы на сайте можно было выбрать себе нужное и сразу заказать с доставкой на дом или в ближайшую аптеку (даже аптеку из другой сети).

7. Принуждаем все аптеки страны подавать данные на этот сайт: не по всем лекарствам, разумеется, а только по тем, которые входят в ЖНВЛП.

Вуаля — несколько жёстких решений, два года работы команды дорогостоящих разработчиков, и мы получаем близкий к идеальному рынок. На котором — естественное свойство таких рынков — цены прижимаются к себестоимости производства.

Казалось бы, звучит как план?

Нет, осталась ещё одна деталь. Если реализовать план именно в таком виде, то цены на лекарства из списка рухнут, после чего большая часть производителей… перестанет их производить. Это как с Гуглом, который воспользовался дырой в законах и оккупировал 85% рынка поисковых систем (на втором месте Яндекс — 3%). Интернет так устроен, что пользователю слишком легко сравнивать и переключаться между сайтами, поэтому победитель забирает себе всё, а все остальные, начиная со второго места, вяло бодаются за объедки со стола победителя.

Чтобы такого не получилось на рынке важных лекарств, надо обеспечить каждому заводу домашнюю кормовую базу. К примеру, можно распределять между производителями регионы продаж. Составить систему правил, согласно которым в «своём» регионе производитель условного спорамина может продавать спорамин свободно, а в «чужих» регионах — с уплатой дополнительного налога в 10-20% от розничной цены. Тогда крупный производитель не сможет всех задушить, так как даже менее эффективные заводы смогут успешно сопротивляться ему в своих родных регионах. Излишне пояснять, что демпинг — продажа товара в убыток или без существенной прибыли — также должен быть запрещён.

Вот теперь мы создали здоровые капиталистические условия для низких цен. Обратите внимание, как сильно эти жёсткие правила отличаются от популярного мифа, согласно которому на свободном рынке якобы можно всё. В реальном мире капитализм похож на футбол: без строгого арбитра нормальной игры не получится.