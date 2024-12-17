Мнение: Генерал из трущоб

Сообщают, что сегодня в Москве взорвали целого российского генерала, командующего рода войск. И вроде бы уже определили, что это дело рук Украины. Преступление, конечно, наглое и с особым цинизмом. Взорвали заминированный самокат, который был просто брошен на улице, как я понимаю – возле его подъезда на Рязанском проспекте. В самокат, видимо, запихали несколько килограмм взрывчатки, посколько садануло так, что окна в многоэтажке вылетели с первого этажа по третий. Хамство. В Москве уже ощутимо подмораживает, как людям жить в своих квартирах с вылетевшими окнами? Это ж все равно как на улице, на снегу ночевать.

Видимо, такое брутальное убийство надо понимать как большой успех вражеских диверсантов. Посреди города, целый генерал, командующий родом войск… Правда, непонятно, по какому принципу он избран в качестве цели. Ведь убили “химика”, возглавлявшего химвойска. Почему? Чем он так насолил? Вообще, разве используются в СВО химические войска? Вроде бы бог пока миловал – нет, не используются. Тогда почему целая операция против начальника химвойск?

Похоже, что избирали не по принципу “кто наиболее опасен для ВСУ”, а среди тех, до кого будет проще дотянуться. Проще говоря – искали, кого хуже охраняют, и чтоб с большими погонами. Отсюда и место такое странное, не Фрунзенская какая-нибудь набережная, а – Рязанка. Восток Москвы, наверно, наименее престижный район столицы, в котором, как считается, “проживает пролетариат”. “Дома для работяг”. Никакой охраны нет, наверно, и камер там понатыкано меньше, чем в местах проживания “элиты” и столичных богатеев, типа какого-нибудь Аэропорта или Юго-Запада.

В общем отловили генерала там, где он был наиболее беззащитен. Вопросы должны быть к руководству – почему у них командир рода войск жил где-то в районе трущоб? Это как в Нью-Йорке какой-нибудь генерал Пентагона поселился бы в районе Гарлема. Вообще, странно всё как-то.