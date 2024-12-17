В Махачкале открыли Музей честности

В центре Махачкалы на проспекте Иосифа Сталина открыли Музей честности – образовательный проект, где любой желающий сможет убедиться в полном отсутствии коррупции среди управленцев Дагестана.

На площади 50 тысяч м² расположилось несколько экспозиций: «Дом прокурора», «Защитники от взяток» (посвящена налоговикам), «Волшебники с палочкой» (посвящена главам региональных отделений ГАИ), «Успешные бизнесмены», «Короли санитарной службы», «Судьи Дагестана». Каждая из них представляет дом представителя той или иной власти республики и демонстрирует, как можно достичь успеха без коррупции.

– Летом мы откроем филиал в Каспийске, там можно будет посмотреть экспозицию «Яхты прокуроров». Мы решили сделать её на море, ведь в Махачкале нет достойной водной артерии и марины, – пояснил директор музея Абубакар Абусаидов.

В ближайшие годы территорию Музея честности расширят на 10 тысяч м² – на территории построят новую картинную галерею, которую пополнят экспонатами из фондов, не вместившихся в действующие экспозиции, а также выставочный зал с автопарком местных чиновников.

– Мы надеемся, что увидев, как хорошо может жить обычный чиновник, молодёжь будет активнее идти на госслужбу, – сказал глава Антикоррупционного комитета Дагестана Амирали Абусаидов.

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