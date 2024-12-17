 

Мнение «аналитика»: О теракте против генерала Килиллова… Украина пошла ва-банк?

17.12.2024, 14:10, Разное
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В Москве при выходе из своего дома на Рязанском проспекте убит начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По предварительным данным, взорвался начинённый взрывчаткой электросамокат, припаркованный у подъезда. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 100 грамм в тротиловом эквиваленте, оно было приведено в действие с помощью радиосигнала.

Агентство Reuters уже сообщило со ссылкой на украинские источники, что это — спецоперация СБУ, которая накануне обвинила Игоря Кириллова в том, что он приказывал применять химическое оружие против ВСУ. И тут же советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк поспешил всё опровергнуть. Мол, «#Украина не использует методы террористических форматов, а решения по тому или иному генералу у нас принимаются на поле боя».

Ага. Украинские военные годами терроризировали мирных жителей Донецка. Украинские агенты взорвали Дарью Дугину и Владлена Татарского. Но всё равно киевские власти пытаются выглядеть «белыми и пушистыми», хотя в СМИ — вакханалия радости с очень прозрачными намёками.

Ну почему они такие трусливые-то?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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