 

Телефонные звонки ограничат 3 минутами для борьбы с мошенничеством

17.12.2024, 13:33, Разное
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В Госдуму внесён законопроект об ограничении телефонных звонков 3 минутами – такова, как считают парламентарии, средняя длительность «конструктивного» звонка.

Операторов обяжут разрывать соединения, превышающие этот лимит, и не допускать повторного соединения номеров в течение часа.

Авторы законопроекта полагают, что их инициатива позволит гражданам сосредоточиться на важных вещах: заботе о семье и саморазвитии. Но основной целью остаётся борьба с мошенническими кол-центрами – за 3 минуты телефонные мошенники попросту не успеют «развести» жертву и спровоцировать её на какие-нибудь действия.

– Эксперты по запросу Госдумы проанализировали тысячи записанных мошеннических звонков и пришли к выводу, что прогрев может продолжаться от 5 до 30 минут. В среднем до момента, когда преступник начинает требовать перевести ему деньги, проходит 12 минут, а до самого перевода – 18 минут, – поясняют депутаты.

Ограничение в 3 минуты, таким образом, сильно усложнит жизнь мошенникам. Даже если они будут перезванивать с других номеров, у потенциальной жертвы будет время «остыть» и усомниться в намерениях собеседника.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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