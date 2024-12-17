 

Кудрявцева отреагировала на неожиданную смерть мужа Седоковой

17.12.2024, 10:00, Разное
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Безжизненное тело бывшего супруга певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, было найдено в московском хостеле. СМИ сообщили, что спортсмен, вероятно, свел счеты с жизнью. Рядом с домом, где расположен хостел, находятся машины правоохранительных органов и специализированной службы перевозки. Детали происшествия выясняют.

В октябре Седокова приняла решение развестись с Тиммой. Несмотря на четырехлетний брак, их отношения всегда напоминали вулкан. Еще летом пара планировала расстаться, но позже они снова воссоединились. Осенью Анна поставила точку, но спортсмен не был согласен с ее выбором.

Янис пытался вернуть любимую, но безуспешно. 9 декабря пару развели без скандала и раздела имущества. Экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения, Тимма даже сходил на утренник в детском саду к сыну Анны Гектору. По словам очевидцев, мужчина крепко обнимал мальчика. Фанаты все еще надеялись на примирение пары.

16 декабря Анна Седокова отметила свое 42-летие. Бывший муж тепло поздравил артистку, а к утру пришло сообщение о его кончине.

Одной из первых на известие о смерти Тиммы отреагировала телеведущая Лера Кудрявцева.

“От этой новости я реально в шоке”, – заявила звезда шоу “Секрет на миллион”.

Позже Кудрявцева добавила, что не перестает думать о произошедшем.

“Что может заставить человека пойти на крайние меры? Причин может быть множество: депрессия, смерть любимых, неизлечимая болезнь, ну что-то очень тяжелое, причин много. Но женщина бросила.

32 года, красивый парень, вся жизнь впереди, казалось бы. Как? Ну как? Зачем?

У него же родители, маленький ребенок, ну как так-то, Господи?”, – написала телеведущая.

Анна Седокова пока никак не прокомментировала это происшествие.


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