 

Установлена личность стрелка из Висконсина, это 15-летняя школьница

17.12.2024, 9:00, Новости дня
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Полиция установила личность стрелка, убившего учителя и ученика в частной христианской школе в городе Мэдисон в американском штате Висконсин. Это 15-летняя Натали Рапноу, также известная как Саманта, ученица школы.

Согласно поступающей информации, еще шесть человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. Натали покончила с собой, тело передано на проверку окружному патологоанатому.

Отмечается, что местная полиция, когда ее вызвали на место стрельбы, проводила учения по сценарию стрельбы в учебном заведении.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить законодательство в сфере владения оружием: сделать проверки перед выдачей лицензий обязательными, запретить продажу штурмового оружия и вместительных магазинов.


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