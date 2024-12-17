 

Бывший муж Анны Седоковой найден мертвым после ее дня рождения

17.12.2024, 6:40, Новости дня
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Баскетболиста обнаружили мертвым, по одним данным, в подъезде жилого дома в центре Москвы, по другим – рядом с подъездом. Предварительной причиной смерти называют самоубийство, однако официально эта информация не подтверждена.

Также сообщается, что рядом с телом Яниса Тиммы нашли телефон. На заставке стояла фотография с Анной Седоковой, а в уведомлениях – сообщения с просьбой перезвонить ей.

Янис Тимма найден мертвым сразу после дня рождения певицы. 16 декабря звезде исполнилось 42 года. Что примечательно, всего за несколько часов до своей смерти баскетболист публично поздравил экс-супругу с днем рождения.

Анна Седокова и Янис Тимма официально развелись неделю назад после четырех лет супружеской жизни. О проблемах в паре было известно давно, хотя артистка подробно о размолвках не рассказывала. Несмотря на расставание и формальное завершение брака, пара продолжала общаться. Например, Янис Тимма недавно был замечен на утреннике в детском саду, куда ходил сын Анны Гектор.

Мальчик родился в предыдущих отношениях певицы с бизнесменом Артемом Комаровым, с которым Анна не поддерживалась связь почти с момента появления ребенка на свет. Воспитанием Гактора занимался именно Янис Тимма.


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