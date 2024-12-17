 

Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью

17.12.2024, 3:20, Новости дня
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Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 300 г
  • Сахар – 120 г
  • Сливочное масло – 160 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч. ложка
  • Ванилин – 1 пакетик
  • Соль – щепотка

Для начинки:

  • Яблоки – 4-5 шт. (среднего размера)
  • Корица – 1 ч. ложка
  • Лимонный сок – 1 ст. ложка
  • Сахар – 2 ст. ложки

Для карамели:

  • Сахар – 100 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Жирные сливки – 50 мл

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка яблок

  • Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками.
  • Полейте яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели.
  • Посыпьте яблоки корицей и сахаром, тщательно перемешайте.

    • Шаг 2: Приготовление теста

  • В большой миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной светлой массы.
  • Добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте взбивать.
  • Просейте муку вместе с разрыхлителем и солью, постепенно введите в яичную смесь, перемешивая лопаточкой.
  • Добавьте ванилин и замесите мягкое тесто.

    • Шаг 3: Формовка пирога

  • Разделите тесто на две части: одна часть должна быть чуть больше другой.
  • Большую часть теста раскатайте и уложите в форму для выпечки, сформировав бортики.
  • Выложите подготовленные яблоки на тесто.
  • Вторую часть теста раскатайте и нарежьте на полоски шириной около 1 см.
  • Уложите полоски теста поверх яблок, переплетая их между собой, чтобы получился узор решетки.

    • Шаг 4: Приготовление карамели

  • В небольшой кастрюле растопите сахар на среднем огне, постоянно помешивая, пока он не превратится в карамель.
  • Добавьте сливочное масло и сливки, продолжайте мешать, пока смесь не станет гладкой и однородной.
  • Полейте карамелью поверхность пирога.

    • Шаг 5: Выпекание

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • Выпекайте пирог в течение 45-50 минут, пока верхушка не станет золотисто-коричневой.
  • Достаньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.

    • Приятного аппетита! Этот яблочный пирог с корицей и карамелью обязательно порадует вас и ваших близких своим насыщенным вкусом и ароматом.


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