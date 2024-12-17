Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью
17.12.2024, 3:20,
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Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 300 г
- Сахар – 120 г
- Сливочное масло – 160 г
- Яйца – 2 шт.
- Разрыхлитель – 1 ч. ложка
- Ванилин – 1 пакетик
- Соль – щепотка
Для начинки:
- Яблоки – 4-5 шт. (среднего размера)
- Корица – 1 ч. ложка
- Лимонный сок – 1 ст. ложка
- Сахар – 2 ст. ложки
Для карамели:
- Сахар – 100 г
- Сливочное масло – 50 г
- Жирные сливки – 50 мл
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка яблок
Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками.
Полейте яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели.
Посыпьте яблоки корицей и сахаром, тщательно перемешайте.
Шаг 2: Приготовление теста
В большой миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной светлой массы.
Добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте взбивать.
Просейте муку вместе с разрыхлителем и солью, постепенно введите в яичную смесь, перемешивая лопаточкой.
Добавьте ванилин и замесите мягкое тесто.
Шаг 3: Формовка пирога
Разделите тесто на две части: одна часть должна быть чуть больше другой.
Большую часть теста раскатайте и уложите в форму для выпечки, сформировав бортики.
Выложите подготовленные яблоки на тесто.
Вторую часть теста раскатайте и нарежьте на полоски шириной около 1 см.
Уложите полоски теста поверх яблок, переплетая их между собой, чтобы получился узор решетки.
Шаг 4: Приготовление карамели
В небольшой кастрюле растопите сахар на среднем огне, постоянно помешивая, пока он не превратится в карамель.
Добавьте сливочное масло и сливки, продолжайте мешать, пока смесь не станет гладкой и однородной.
Полейте карамелью поверхность пирога.
Шаг 5: Выпекание
Разогрейте духовку до 180°C.
Выпекайте пирог в течение 45-50 минут, пока верхушка не станет золотисто-коричневой.
Достаньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.
Приятного аппетита! Этот яблочный пирог с корицей и карамелью обязательно порадует вас и ваших близких своим насыщенным вкусом и ароматом.
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