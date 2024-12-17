Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью

Ингредиенты: Для теста: Мука – 300 г

Сахар – 120 г

Сливочное масло – 160 г

Яйца – 2 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. ложка

Ванилин – 1 пакетик

Соль – щепотка Для начинки: Яблоки – 4-5 шт. (среднего размера)

Корица – 1 ч. ложка

Лимонный сок – 1 ст. ложка

Сахар – 2 ст. ложки Для карамели: Сахар – 100 г

Сливочное масло – 50 г

Жирные сливки – 50 мл Приготовление: Шаг 1: Подготовка яблок Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками. Полейте яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Посыпьте яблоки корицей и сахаром, тщательно перемешайте. Шаг 2: Приготовление теста В большой миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной светлой массы. Добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте взбивать. Просейте муку вместе с разрыхлителем и солью, постепенно введите в яичную смесь, перемешивая лопаточкой. Добавьте ванилин и замесите мягкое тесто. Шаг 3: Формовка пирога Разделите тесто на две части: одна часть должна быть чуть больше другой. Большую часть теста раскатайте и уложите в форму для выпечки, сформировав бортики. Выложите подготовленные яблоки на тесто. Вторую часть теста раскатайте и нарежьте на полоски шириной около 1 см. Уложите полоски теста поверх яблок, переплетая их между собой, чтобы получился узор решетки. Шаг 4: Приготовление карамели В небольшой кастрюле растопите сахар на среднем огне, постоянно помешивая, пока он не превратится в карамель. Добавьте сливочное масло и сливки, продолжайте мешать, пока смесь не станет гладкой и однородной. Полейте карамелью поверхность пирога. Шаг 5: Выпекание Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте пирог в течение 45-50 минут, пока верхушка не станет золотисто-коричневой. Достаньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей. Приятного аппетита! Этот яблочный пирог с корицей и карамелью обязательно порадует вас и ваших близких своим насыщенным вкусом и ароматом.