 

Мнение «аналитика»: О пророчестве Рокфеллеров… Америка идёт ко дну?

17.12.2024, 2:35, Разное
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Сейчас в это сложно поверить. На рынке царит эйфория, газетно-журнальные статьи переполнены панегириками американскому лидерству, и даже политики, вроде бы понимающие разницу между пиаром и жизнью, верят в процветание Соединённых Штатов. Основной мотив: #США были ведущим мировым рынком на протяжении столетия и нет никаких оснований полагать, что они кому-то уступят первенство как минимум до конца столетия.

Хотя люди сведущие — а те же Рокфеллеры, безусловно, знают истинное положение дел куда лучше любых рыночных аналитиков, — начинают «сливать» Америку. В самом «сливать» рыночном значении этого слова.

Как известно, семейный капитал Рокфеллера управляется не членами семьи, а профессиональными менеджерами через разветвлённую сеть компаний, фондов и трастов. Одним из таких профессионалов является Ручир Шарма, председатель Rockefeller International. В 2012 году журнал Foreign Policy включил его в список 100 лучших мировых мыслителей. То есть, самое известное американское семейство дураков не нанимает. Может, поэтому оно сохраняет своё влияние и приумножает капиталы на протяжении почти полутора сотен лет.

Так вот, Ручир Шарма утверждает, что вопреки рыночной эйфории, пришло время делать ставки против «американской исключительности», на которой базировался впечатляющий рост американских акций в 2020-х. К слову, ему не впервой идти против толпы. Так, сразу после глобального кризиса, известного как Великая Рецессия, он вопреки мнению большинства аналитиков утверждал, что BRICS — это дутый фаворит, а звездой 2020-х годов, скорее всего, станут Соединённые Штаты, чья репутация была подорвана мировым финансовым крахом 2008 года. Теперь же, наоборот, считает, что «пузырь» надулся именно в США, где эффективность экономики снижается, а рыночный рост носит всё более спекулятивный характер и происходит в неоправданно высоком темпе.

Ссылка на мнение будет в комментариях, а пока повторю основной #прогноз: все классические признаки экстремальных цен, оценок и настроений говорят о том, что конец нынешнего рыночного бума в США близок, и Америку пора сливать.

Согласны?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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