Мнение: Почему грузины выбрали Россию, туризм в Абхазии и популярность Мальдив у россиян

1. В Грузии теперь официально правит народный президент. Американские ставленники во главе с предыдущим президентом окончательно проиграли, теперь их влияние на политику Грузии кардинально ослабнет. Почему грузины, которые ещё недавно, казалось бы, были безнадёжно подмяты под себя Западом и никак не могли сорваться с крючка, всё же сумели сбросить иго оккупатнов, пишет Павел Шипилин (ссылка):



Американцы в очередной ошиблись: у населения страны, куда они пытались экспортировать либерализм и демократию, совсем иные представления о лучшей жизни. Украинцам не нужны были удочки — им подавай рыбу, готовую к употреблению. Да пожирнее — как на Западе.

В Грузии, судя по всему, внимательно наблюдали за событиями на Украине, анализировали и сделали правильный вывод: халявы не будет, придется работать самим. Что это означает? Да все ведь просто: если у Грузии есть что продать, то только в Россию. Европа не станет покупать «Хванчкару» и «Киндзмараули», отдыхать на курортах солнечного Батуми, проигрывающих французским и испанским. А соседнюю Турцию не удивишь чаем, мандаринами и чурчхелой — у южной соседки всего этого кратно больше и дешевле. Об аджарских пляжах и говорить не приходится — турки вообще считают Чёрное море слишком холодным для купания.

В правящей партии «Грузинская мечта» решили стать реалистами: Россию можно любить или не любить — это личное дело каждого, но экономические отношения выгоднее выстраивать именно с северной соседкой.

Добавлю к этому, что курорты на Чёрном море неплохие, особенно если не купаться. При должном уровне вложений и тщательном наведении порядка черноморское побережье можно превратить в конфетку — посмотрите хотя бы на опыт Краснодарского края. Да, сезон короче, чем на Средиземном море, но всё остальное присутствует в избытке: сервис на любой вкус и кошелёк, парки развлечений и музеи, горы и водопады, исторические и культурные достопримечательности, развитая инфраструктура.

В Абхазии и Грузии теоретически можно всё сделать не хуже, чем в Сочи, просто нужны нормальные условия для серьёзных капиталистов — защита частной собственности, например, и ограждение бизнеса от агрессивной коррупции.

Европейцам добираться до курортов Грузии банально далеко и дорого. Чтобы их массово привлекать, пришлось бы демпинговать. Но зачем грузинам терять деньги, если рядом есть россияне, которые так же состоятельны, как европейцы, но при этом расстаются с деньгами на отдыхе гораздо легче?

2. Как вы наверняка уже знаете, недавние протесты в Абхазии сорвали реализацию соглашения с Россией об инвестициях в сфере туризма (ссылка):



«Пока абхазы сопротивляются утверждению тех норм, которые привели к отставке их президента, поэтому с абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики», — объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

После начала протестов Минэкономразвития РФ запретило российским туроператорам продавать туры в Абхазию. Снятия запрета, добавил вице-президент АТОР, не следует ждать до конца года.

Цитирую Алексея Антонова (ссылка, ссылка):

У нас, судя по косвенным признакам, наконец началась порка «дружественных» режимов. Россия впервые за несколько веков (!) начала своим «союзникам» объяснять, что схемы «солдаты в обмен на поцелуи» и «бабки (нефть, газ, электричество) в обмен на поцелуи» — уже не работают.

Армения — это был некий пограничный кейс. Потом Абхазия. Потом Сирия.

Послание такое: пацаны, если вы не будете слушаться, мы вас сдадим Тбилиси/Анкаре, или хоть кому угодно, и Кремлю плевать, что о нём подумают. Вы или слушаете нас, или вот прямо сейчас выбирайте дачу под Ростовом (что равно унизительному забвению).

3. Ну а пока с Абхазией всё сложно, наши туристы осваивают Мальдивы (ссылка):

В октябре 2024 года турпоток россиян на Мальдивы оказался рекордным для этого месяца с 2019 года. Страну посетили 22,6 тыс. россиян — это почти на 28% больше, чем в октябре 2023 года, когда в республику приехали 17,7 тыс. туристов из России. <…>

В октябре Россия была лидером среди стран, откуда на Мальдивы приезжают иностранцы: доля россиян среди всех пребывающих туда иностранцев составила 13,1%. На втором месте оказалась Германия с долей 11,4%, а следом шел Китай с долей 10,8%. <…>

В октябре Средиземное море становится холодным, и в Турции — самом популярном у россиян зарубежном направлении отдыха — заканчивается пляжный сезон, поэтому отдыхающие переориентируются на другие курорты, говорит гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. На популярных курортах Азии — например, в Таиланде — в это время еще дожди, и на фоне этого Мальдивы в этом году могли получить больше туристов. В ноябре и декабре, когда на Мальдивах будет высокий сезон, путешественников из России там будет еще больше, ожидает эксперт.

Я не люблю туризм как явление — считаю его (вслед за Торстейном Вебленом) бессмысленной растратой денег на пускание пыли в глаза. Однако мы живём в свободной стране, так что если кто-то хочет спустить честно заработанные деньги на путёвки, а свободное время — на очереди в аэропортах, то это не моё дело.

Важно однако, чтобы туризм развивался и в России тоже — чтобы иностранные туристы оставляли у нас в стране не меньше денег, чем наши туристы оставляют за рубежом. Собственно, если бы гостиницы с ресторанами не были так переоценены, я бы и сам что-нибудь туристическое открыл: хотя бы для того, чтобы все эти туристические потоки приносили деньги в том числе и мне.