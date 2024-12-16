Рупор кремлевской пропаганды: О российских условиях мира

Путин и Белоусов фактически еще раз озвучили условия РФ для начала мирных переговоров.

1. Учет реалий на земле – то есть минус 4 области для Украины. В границах на 2014-й год. От Запорожья и Херсона Россия не отказывается.

2. Ухудшенные для Украины пункты Стамбульских соглашений (денацификация, нейтрализация демилитаризация)

3. Если Украина откажется от переговоров, в дальнейшем эти условия будут ухудшаться.

4. При отказе от переговоров, Россия будет добиваться своих целей военным путем и реалии на земле для Украины будут ухудшаться.

5. Вероятность прямой войны с НАТО в ближайшее десятилетиее весьма велика.

—