 

Рупор кремлевской пропаганды: О российских условиях мира

16.12.2024, 22:38, Разное
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Путин и Белоусов фактически еще раз озвучили условия РФ для начала мирных переговоров.

1. Учет реалий на земле – то есть минус 4 области для Украины. В границах на 2014-й год. От Запорожья и Херсона Россия не отказывается.
2. Ухудшенные для Украины пункты Стамбульских соглашений (денацификация, нейтрализация демилитаризация)
3. Если Украина откажется от переговоров, в дальнейшем эти условия будут ухудшаться.
4. При отказе от переговоров, Россия будет добиваться своих целей военным путем и реалии на земле для Украины будут ухудшаться.
5. Вероятность прямой войны с НАТО в ближайшее десятилетиее весьма велика.

Источник: Colonel Cassad


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