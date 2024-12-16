 

Стрельба в американской школе, есть убитые и раненые

16.12.2024, 21:25, Новости дня
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Стрельба произошла в христианской школе города Мэдисон штата Висконсин. Телеканал ABC News передал, что убиты не менее четырех человек, еще несколько были ранены.

Телеканал KTIV сообщил, что несовершеннолетний стрелок, который был учеником школы, найден мертвым. По словам начальника полиции города, на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов не сделали ни одного выстрела. По всей видимости, стрелявший покончил с собой.


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