Крушение танкеров в Керченском заливе – в море попало 3700 тонн мазута

Как пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник, из двух танкеров, потерпевших 15 декабря крушение в Керченском заливе, вытекло в море 3700 тонн мазута – более трети находившегося на их борту груза.

Экипаж танкера “Волгонефть 212” состоял из 13 человек, а танкера “Волгонефть 239” – из 14 человек. При эвакуации погиб один моряк с первого танкера. По информации экстренных служб, суда перевозили около 9200 тонн мазута.

По словам моряков, причина крушения не только в штормовой погоде, но и в значительной изношенности судов, при постройке которых, к тому же, использовались устаревшие конструктивные решения. Не исключается и недостаточная квалификация экипажей.