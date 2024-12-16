В Биробиджане раскрыта сеть мошенников, обещавших райскую жизнь за границей

В столице Еврейской автономной области полиция провела успешную операцию по задержанию группы мошенников, которые предлагали жителям России «лёгкий путь» к возвращению на историческую родину – в Биробиджан. За символическую плату в размере от 20 до 30 тысяч рублей преступники обещали помочь найти предков из ЕАО и оформить необходимые документы для получения местной прописки.

Жертва мошенничества Иван Петров пояснил, что мошенники уверяли клиентов, будто с биробиджанской пропиской они смогут путешествовать по всему миру без виз: «Они говорили, что Биробиджан – это ворота в Европу и Америку! Мы поверили. Набрали дома кредитов перед самым отъездом. Думали, что возвращать не нужно. А теперь не знаем, куда деться от коллекторов».

По данным следствия, мошенническая схема действовала несколько месяцев. Преступники использовали поддельные архивные документы и липовые свидетельства о рождении, чтобы убедить своих жертв в том, что у них есть корни в ЕАО. Всего было выявлено около 50 человек, попавшихся на удочку аферистов. Благодаря связи с коррумпированным председателем одного из биробиджанских ТСЖ они получили настоящую временную регистрацию в городе и право проживать в нём.

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