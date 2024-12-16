 

Новогодний тест: насколько хорошо вы знаете историю праздника (продолжение)

16.12.2024, 14:05, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1. Какая традиция существует в Испании на Новый год?

А. Нужно выкинуть старые вещи

Б. Нужно съесть 12 виноградин

В. Нужно помириться со всеми

2. В какой стране в Новый год выбрасывают старые вещи?

А. В Италии

Б. В России

В. В Германии

3. Какой мультфильм посвящен новому году?

А. Зима в Простоквашино

Б. Дед Мороз и лето

В. Бременские музыканты

4. В какой стране Новый год начали праздновать позже всех?

А. В России

Б. В Китае

В. В Англии

5. Как называют якутского Деда Мороза?

А. Дед Мраз

Б. Баба-Ноэл

В. Чисхаан

6. Как называется новый год в Шотландии?

А. Хогманай

Б. Навруз

В. Алихай

7. Какое животное будет символом 2026 года?

А. Собака

Б. Лошадь

В. Петух

ОТВЕТЫ

1. Б. Нужно съесть 12 виноградин

2. А. В Италии

3. А. Зима в Простоквашино

4. Б. В Китае

5. В. Чисхаан

6. А. Хогманай


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