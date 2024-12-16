 

Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году

16.12.2024, 12:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ингредиенты:

  • Свинина (шея или окорок) – 1 кг
  • Чеснок – 4–6 зубчиков
  • Соль – 1 ст. ложка
  • Перец черный молотый – 0,5 ч. ложки
  • Паприка сладкая – 1 ч. ложка
  • Кориандр молотый – 0,5 ч. ложки
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Растительное масло – 2 ст. ложки

Приготовление:

  • Промойте мясо под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Если есть лишний жир, обрежьте его, оставив тонкий слой жира сверху.
  • В небольшой миске смешайте соль, перец, паприку, кориандр и растительное масло. Хорошо перемешайте до однородной массы.
  • Натрите мясо полученной смесью со всех сторон. Затем сделайте небольшие надрезы ножом и вставьте в них кусочки чеснока.
  • Положите мясо на большой кусок пищевой фольги. Добавьте лавровый лист поверх мяса. Плотно заверните мясо в несколько слоев фольги так, чтобы соки оставались внутри.
  • Разогрейте духовку до 180°C. Поместите завернутое мясо на противень и запекайте около 1,5 часов. Время приготовления может варьироваться в зависимости от размера куска мяса.
  • Через 1,5 часа разверните фольгу и проверьте готовность мяса, проткнув его вилкой или ножом. Сок должен быть прозрачным. Если мясо еще сырое, заверните обратно в фольгу и продолжайте запекать еще 20–30 минут.
  • Достаньте готовую буженину из духовки и дайте ей немного остыть перед нарезкой. Нарежьте тонкими ломтиками и подавайте с гарниром или в качестве закуски.

    • Приятного аппетита!


    Смотреть комментарииКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    16.12 / «Хочу сыграть Илью Муромца» – исполнитель роли Капитана Америки сообщил о переезде в Россию

    16.12 / Киркоров продолжает полоскать Ивлееву после скандальной вечеринки

    16.12 / “У многих откроются глаза” – Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак

    16.12 / Россия встретит 2025 год по китайскому календарю

    16.12 / Ведущая Екатерина Андреева резко высказалась об Анастасии Волочковой

    16.12 / Британская армия впервые испытала боевой лазер в действии

    16.12 / Осетинские пироги: рецепт кавказского блюда с разными начинками

    16.12 / «Не излучают тепло и догнать невозможно» – дроны продолжают тревожить инфраструктуру цивилизованного мира

    16.12 / Новогоднее вдохновение – что приготовить по рецептам из “Кухни”

    16.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Когда ты последний раз видел своего папу?

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта →

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:

    PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

    18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Яндекс.Метрика