Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году

Ингредиенты: Свинина (шея или окорок) – 1 кг

Чеснок – 4–6 зубчиков

Соль – 1 ст. ложка

Перец черный молотый – 0,5 ч. ложки

Паприка сладкая – 1 ч. ложка

Кориандр молотый – 0,5 ч. ложки

Лавровый лист – 2 шт.

Растительное масло – 2 ст. ложки Приготовление: Промойте мясо под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Если есть лишний жир, обрежьте его, оставив тонкий слой жира сверху. В небольшой миске смешайте соль, перец, паприку, кориандр и растительное масло. Хорошо перемешайте до однородной массы. Натрите мясо полученной смесью со всех сторон. Затем сделайте небольшие надрезы ножом и вставьте в них кусочки чеснока. Положите мясо на большой кусок пищевой фольги. Добавьте лавровый лист поверх мяса. Плотно заверните мясо в несколько слоев фольги так, чтобы соки оставались внутри. Разогрейте духовку до 180°C. Поместите завернутое мясо на противень и запекайте около 1,5 часов. Время приготовления может варьироваться в зависимости от размера куска мяса. Через 1,5 часа разверните фольгу и проверьте готовность мяса, проткнув его вилкой или ножом. Сок должен быть прозрачным. Если мясо еще сырое, заверните обратно в фольгу и продолжайте запекать еще 20–30 минут. Достаньте готовую буженину из духовки и дайте ей немного остыть перед нарезкой. Нарежьте тонкими ломтиками и подавайте с гарниром или в качестве закуски. Приятного аппетита!