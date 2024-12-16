 

Россия встретит 2025 год по китайскому календарю

16.12.2024, 9:33, Разное
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Российские власти приняли решение о переносе празднования Нового года на весну следующего года, по китайскому лунному календарю. Это стало возможным благодаря укреплению дружбы и сотрудничества с Китайской Народной Республикой.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, такое решение было принято для укрепления культурных связей между двумя странами. Следующий год, как и предыдущий, объявлен в России Годом Китая, в связи с чем курс на укрепление в российском обществе, и в особенности в Сибири и на Дальнем Востоке, китайских традиций, будет продолжен.

«Мы считаем, что это шаг к дальнейшему сближению наших народов», – заявила министр. Она также добавила, что российские граждане могут ожидать изменения в традиционном новогоднем меню. Вместо привычных оливье, селёдки под шубой и хурмы, рекомендуется попробовать блюда китайской кухни, такие как жареный рис, свинина в кисло-сладком соусе и утка по-пекински.

Новогодние выходные также перенесут на новые даты. Для тех, кто решит отметить праздник 31 декабря, предусмотрены меры административной ответственности. Особо строгие штрафы ждут юрлица, которые решатся на проведение корпоративов «по старому стилю» и без учёта государственной политики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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