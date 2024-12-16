 

Ведущая Екатерина Андреева резко высказалась об Анастасии Волочковой

16.12.2024, 9:10, Разное
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Екатерина Андреева резко высказалась о сравнении себя с Анастасией Волочковой, известной своими фотографиями в бане и демонстрацией шпагатов. Телеведущая Первого канала была возмущена таким сопоставлением и не ограничилась корректными формулировками, выразив свое мнение весьма эмоционально.

Андреева, которой сейчас 59 лет, поделилась фотографией из бани в своем блоге. На снимке она запечатлена лишь в полотенце. Ведущая рассказала, что посещение парилки для нее – способ обрести внутренний покой и гармонию. Она написала под фото о неге и балансе благодаря ароматам трав, царящих в бане.

Однако поклонники не обратили внимание на умиротворенное настроение ведущей, а начали сравнивать Екатерину с Анастасией Волочковой, которая также известна своей любовью к бане и регулярно делится соответствующими фотографиями и видео. Эти сравнения вызвали раздражение у Андреевой, и она решила поставить точку в этом вопросе, сделав замечание как поклоннице, так и самой балерине.

“Баня – это здоровье и правильный подход к жизни. Волочкова тут причем?.. Бредятина”, – заявила телеведущая.

Она также добавила, что балерина сейчас не в форме и, возможно, употребляет спиртные напитки. Так что сравнение с Волочковой, по словам, Андреевой, неприемлемо.

Стоит отметить, что Волочкова превратила свои посещения бани в настоящее шоу. Ее посты с демонстрацией шпагата на снегу, на купели, банных полках или прыжков в ледяную воду после парения неизменно становятся популярными среди подписчиков.


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