Рупор кремлевской пропаганды: Сирия. 15.12.2024



Сирия. 15.12.2024

1. Переговоры с ХТШ относительно наших баз продолжаются. Стороны пока обмениваются предложениями и обсуждают возможные параметры. Определенные точки соприкосновения по ряду параметров уже есть. Но есть пара проблемных вопросов.

2. Никаких решений о полном выводе баз в Латакии и Хмеймиме на текущий момент нет. Пока что. Если договориться с ХТШ по базам не получится, придется организовывать процесс вывода войск и техники в полном объеме. Это тоже не быстрый процесс. Но хотелось бы верить, что базы будут сохранены. Так проще, нежели договариваться об альтернативах в других странах.

3. С остальных опорных пунктов в Сирии, которые не были прописаны в договоре о базах в Латакии, наши войска оттягиваются в направлении Тартуса или Хмеймима. Пока что без существенных инцидентов.

4. Излишки техники, которые образуются в Латакии при этом будут вывезены, а группировка даже в случае с договоренности с ХТШ по базам будет сокращена ввиду отсутствия для нее прежних задач, которые требовали развернутого военного присутствия в разных районах Сирии.

5. Посольство РФ в Дамаска пока что также остается и вероятно останется. Охрану внешнего периметра сейчас обеспечивают боевики ХТШ, отгоняющие от посольства боевиков группировок не входящих в ХТШ (калька ситуации в Кабуле), в том числе и со смертельным исходом для некоторых из них.

6. Помимо Асада, ряд высокопоставленных лиц прежней армии и правительства Сирии находятся нынче в России в фактической политической эмиграции. В обозримой перспективе они вряд ли смогут вернуться на родину и из актуальной политики Сирии они на текущий момент выпалы.

7. Остатки сирийской армии ушедшие в Ирак, вряд ли сейчас смогут представлять собой боеспособную силу. Возможно, иранцы возьмут их под крыло и создадут формирования из сирийцев под крылом своим многочисленных прокси-структур. Хотя вопрос боеспособности сирийских формировании остается под вопросом. Но это уже забота иранцев.

8. В самой Сирии, особенно за пределами крупных городов продолжаются убийства лиц связанных с прежним правительством и армией, а также грабежи и мародерство. Боевики ХТШ пытаются создать видимость законности, но за пределами нескольких крупных городов власть по сути принадлежит различным вооруженным бандам, которые пользуются вакуумом власти и безопасности. ХТШ даже если захочет, не сможет в короткие сроки все это прекратить.

9. Израиль продолжает закрепляться на оккупированных сирийских территориях и демонстрирует желание не только удерживать и заселять Голанские высоты захваченные ранее, но и распространить оккупацию на новые территории. Даже ХТШ были вынуждены на публике заявить, что против израильской оккупации и что Израиль должен прекратить удары по Сирии. Впрочем ХТШ вряд ли что-то сейчас сможет сделать Израилю.

10. Ключевой же вопрос будущего Сирии – ограничатся ли ХТШ и Турция перекрашиванием Сирии в зеленый цвет по Евфрату (включая грядущий захват Табки и Ракки) или же состоится вторжение в основную Рожаву. США и Турция как раз ведут по этому поводу переговоры. Все прекрасно понимают, что без нефти Рожавы, экономическая ситуация для "зеленой" Сирии будет столь же неприемлемой, как и для правительства Асада. Эрдоган очевидно хочет окончательно разрешить курдский вопрос, пока есть возможность. США само собой не хотят отказываться от курдской карты, которую они используют для прикрытия грабежа сирийской нефти и сохранения своего военного присутствия в Сирии.

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