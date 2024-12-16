Идете к косметологу – сделайте пилинг. Почему зима – лучшее время для этого

Некоторые косметологические процедуры лучше всего делать зимой. Холодная погода и редкое появление солнца позволяют коже быстрее восстановиться и избежать побочных эффектов. Это относится к разным видам пилинга, которые помогают избавиться от омертвевших клеток и освежить эпидермис. Мы подробно расскажем об отшелушивающих процедурах, которые стоит сделать зимой.

Преимущества зимы

Солнце увеличивает риск побочных эффектов после пилинга. Летом ультрафиолетовое излучение очень активное. Поэтому человеку после процедуры приходится соблюдать ряд ограничений, например находиться дома и избегать солнечных лучей. Зимой необходимость в этом отпадает.

Холодная погода не является противопоказанием для отшелушивающих процедур. Однако до полного восстановления кожи следует избегать занятий активными зимними видами спорта.

Далее мы подробно расскажем о пилинге, который следует делать зимой.

Зачем делают пилинг

Во время пилинга удаляется верхний слой эпидермиса, где содержатся омертвевшие частицы. Эта процедура способствует следующим процессам:

очищению и уменьшению пор; выравниванию рельефа кожи; получению более свежего цвета лица; лифтингу; выработке эластина и коллагена; избавлению от чрезмерной пигментации; улучшению циркуляции крови.

Пилинг необходимо периодически делать даже при здоровой коже. Он также помогает при угрях, широких порах, рубцах после акне и фотостарении.

Далее мы расскажем о разных видах этой процедуры.

Химический

Этот вид пилинга делают с помощью химических кислот. Они растворяют омертвевшие клетки и стимулируют обменные процессы в коже. Растворы кислот применяют в разных концентрациях и комбинациях.

Химический пилинг может быть поверхностным, срединным или глубоким. Последние два вида следует делать только зимой или поздней осенью.

Поверхностный

Это самый мягкий вид пилинга, для которого используются щадящие средства. Он рекомендован молодым женщинам. При возрастной коже его проводят в качестве подготовки к более глубокому отшелушиванию.

При поверхностном пилинге удаляют только несколько верхних слоев эпидермиса. После него кожа не нуждается в восстановлении. Но эффект от процедуры длится всего 1-2 недели, поэтому ее приходится повторять не один раз.

Срединный

Срединный пилинг оказывает воздействие на весь роговой слой эпидермиса. Он не только отшелушивает кожу, но и устраняет возрастные изменения.

После процедуры на лице некоторое время сохраняются следы химического ожога. Кожа восстанавливается в течение недели. Срединный пилинг дает эффект на 5 месяцев.

Глубокий

Это наиболее агрессивная процедура. Ее проводят с помощью фенола, который оставляет химический ожог. Затем происходит процесс регенерации и образуется новый эпидермис, на котором нет возрастных изменений.

Глубокий пилинг проводится под местным обезболиванием в стационарных условиях. Для него нужны серьезные показания, например выраженное старение кожи. Такую процедуру обычно проводят только раз в жизни. Она дает эффект на несколько лет.

Механический

Существуют два способа механического пилинга:

Микродермабразия. С помощью специального устройства в кожу под давлением распыляют абразивные частицы действующего вещества: пищевой соды, соли или оксидов магния и алюминия. Дермабразия. Кожу послойно шлифуют с помощью специального инструмента – фрезы.

Механический пилинг можно делать только в осенне-зимний сезон. Оба вида процедуры проводят под местным обезболиванием. Восстановление кожи занимает 7 -10 дней.

Биологический

Эта наиболее нежный и деликатный вид пилинга. Для отшелушивания используют средства на основе протеолитических ферментов. Процедура дает хороший эффект и не вызывает ожогов. Ее можно делать и летом, но зимой кожа восстанавливается быстрее.

Аппаратный

Косметологи используют следующие виды аппаратного пилинга:

Ультразвуковой. Это поверхностный пилинг, при котором используются генераторы ультразвука. Процедура очищает кожу за 10 минут. Лазерный и радиоволновой. Это разновидности пилинга, при котором ороговевшие клетки и загрязнения выпариваются из кожи. При этом тепло не воздействует на близлежащие ткани, поэтому риск ожогов исключен.

Эти виды отшелушивающих процедур тоже лучше делать зимой, так как после них кожа становится более чувствительной к ультрафиолету.

Уход после процедуры

Кожа после пилинга нуждается в тщательном уходе. Даже если вы делаете эту процедуру зимой, перед выходом из дома на лицо нужно наносить крем с высокой степенью SPF. Также следует использовать средства с пантенолом, чтобы ускорить заживление эпидермиса,