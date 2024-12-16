Мнение «аналитика»: О введении продовольственных карточек… Ну, здравствуй, оп-па, Новый год?

#Россия — всемирная житница, говорите? Всеобщая кормилица и поилица, полагаете?

Ну вот факт вам на лицо, как говорится.

В наступающем году в России на высоком уровне обсуждается… введение «высокотехнологичных» продовольственных карточек. Не классических таких бумажных талонов, которые отрезали когда-то ножницами в обмен на сахар, масло и прочий дефицит — а дефицитом в последние годы #СССР стало практически всё, кроме берёзового сока весной. А нормальный пластик с чипом, позволяющий расплатиться за продукты из состава минимального набора.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В очередной раз он предложил ввести продуктовые социальные карты. «Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни», — заявил парламентарий. По его словам, среди аргументов «за» инициативу высокая #инфляция в стране и тот факт, что сильнее всего рост цен бьёт по малоимущим.

Конечно, разговоры о продовольственных карточках вспыхивают не первый раз за последнее десятилетие. Но до сих пор дальше разговоров дело не шло. Однако в нынешнем сезоне возникли новые обстоятельства — неурожай многих сельхозкультур в России вследствие майских заморозков и дефицит валюты для компенсационных закупок продовольствия за рубежом. Отчего инфляция на многие продукты питания не просто двузначная — галопирующая.

Вот и…

А интересный ведь будет «подарок» податному населению в год 90-летия первой, ещё довоенной отмены продовольственных и промтоварных карточек?

—