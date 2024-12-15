Мнение: «Империи Подлеска» (Empires of the Undergrowth)

В школе биология меня не интересовала. В реальной жизни — интересовала, в научной фантастике — тем более. А в школе — нет. Взрослым сейчас хорошо вспоминать: «ну как же, биология ведь очень интересна, всякие там виды деревьев, строение клеток, животный мир». Но, знаете, на короткое время я вполне могу увлечься даже описанием технологии производства целлулоида на американских заводах 19-го века. Однако уже через 15-30 минут запасы моего любопытства будут исчерпаны, и я начну зевать.

Так и школьники. Посмотреть короткое видео про баобабы или погулять по зоопарку — это одно. Сидеть на шестом уроке в школе, слушая очередную муть про какие-нибудь слоевища — совершенно другое. Чтобы поддерживать в себе интерес к бесполезной и дурно оформленной информации на протяжении 11 лет, нужно обладать особым складом характера, который встречается в нашей популяции нечасто.

Теоретически — в наивных статьях седовласых аппаратчиков — школа должна быть чем-то вроде профилирующего шоу, показывать подростку всё многообразие мира, чтобы тот, закончив школу, мог осознанно выбрать себе жизненный путь. На практике так не получается, потому что школа скорее отвращает от включённых в программу дисциплин, нежели рекламирует их. К примеру, многие люди очень любят читать, но к русской классике не притрагиваются лет до сорока, так как раньше полученная на уроках литературы травма не заживает.

Иногда учитель может разжечь в питомцах горячий интерес своим личным обаянием, далеко выходя на уроках за пределы предписанного программой. Однако требовать таких подвигов хотя бы от 5% педагогов было бы странно: это всё же не актёры театра, а школьные учителя.

Теперь посмотрим для сравнения на обыкновенную видеоигру. Называется «Империи Подлеска» (Empires of the Undergrowth), технически представляет собой заурядную стратегию (RTS), где надо управлять войсками и развивать базу. Особенность игры только в том, что мы играем за муравейник. Под землёй в уютной пещере лежит муравьиная матка, она откладывает яйца, рабочие муравьи разносят яйца по специальным зонам, где вылупляются новые шестиногие бойцы. Задачи тоже понятные: раздобыть побольше еды, отбиться от лягушек и прочих разорителей. Однако внезапно оказывается, что сражаться за выброшенную на берег дохлую сардину гораздо интереснее, чем за какую-нибудь звёздную базу или эльфийский обелиск.

Муравьи бывают разные. Начинаем мы с обычных, которые питаются мокрицами и личинками древесных червей. В следующих миссиях играем за муравьёв-листорезов, которые разворачивают у себя в муравейниках грибные фермы. Потом управляем огненными муравьями: они ядовиты и умеют строить живые мосты, чтобы переправляться через небольшие водные преграды.

И вроде бы, повторюсь, исполнение у игры самое заурядное — аналогичную стратегию про эльфов с орками я бы даже запускать не стал — однако мир насекомых затягивает до такой степени, что уже через пару часов появляется острое желание завести муравейник у себя дома. Уверен, что реальные школьники, ознакомившись с «Империями Подлеска», просят родителей купить им формикарий или даже выходят на улицу с бутербродом, чтобы порадовать близлежащий муравейник едой.

Собственно, я бы и сам завёл муравейник, однако формикарии представляются мне слишком маленькими и искусственными, а заводить «натуральный» муравейник в многоквартирном доме опасно: соседи могут потравить. Полагаю, для нормального муравейника нужен загородный дом, чтобы муравьи самостоятельно плодились в углу участка, а лендлорд их периодически подкармливал.

Такие игры, на мой взгляд — это настоящее, правильное профилирование. Они могут быстро и сильно заинтересовать школьника, а дальше увлечённый школьник за пару месяцев добровольно перекопает столько материала, сколько не смог бы усвоить из-под палки за все 11 лет учёбы.

Меня регулярно спрашивают, какие игры я могу посоветовать для подрастающего поколения. Ну что же: если вас не пугает перспектива завести комнатный муравейник, то «Империи Подлеска» — одна из таких игр.

Кстати, раньше было лучше: ископаемые муравьи дорастали до 7 сантиметров в длину. В наше время 2-3 сантиметра — это предел, а популярные домашние муравьи, жнецы, и того меньше — несколько миллиметров. Когда учёные-генетики разработают новые инструменты, в лабораториях будут пытаться вывести и более крупные виды, чтобы каждый муравей был размером с собаку или даже с лошадь. Однако для этого биоинженерам придётся решить ряд нетривиальных задач: в частности, придётся серьёзно укрепить экзоскелет и полностью переработать дыхательную систему муравьёв.