Рупор кремлевской пропаганды: О вероятном наступлении ВСУ

О вероятном наступлении ВСУ

Относительно новых тактических знаков появившихся в Черниговской области.

Вполне возможно, что это под новую попытку наступления в Брянской или Курской областях.

Ранее противник перебрасывал в Черниговскую область части одной из танковых бригад + до двух бригад стратегического резерва. Потенциал группировки для наступления противника оценивается до 25 тыс. личного состава, 100-120 танков, до 600-700 ББМ, до 60 единиц ствольной артиллерии (САУ, буксируемые гаубицы) + некоторое кол-во РСЗО (в том числе несколько HIMARS)

Передаваемые сейчас спешно из ЕС и США боеприпасы и техника в первую очередь бросаются на подготовку наступления. Это же касается и бусификации, через которую стремятся в том числе нарастить численность личного состава под потенциальное наступление.

Разговоры о мире и переговорах это банальный камуфляж призванный уж как получится прикрыть подготовку к следующему этапу эскалации.

Если у нас смогут правильно определить основные районы сосредоточения и направление главного удара, после чего обеспечить необходимые мероприятия оборонительного характера, неудача данного удара будет иметь тяжелейшие последствия для противника. Если где-то пропустим, получим лишние оперативно-тактические проблемы, которые могут при определенных обстоятельствах помешать планам наступательных операций на других направлениях.

Так что ждем и готовимся. Загнанная в угол крыса попытается еще разок броситься в атаку.

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