 

Классический рецепт утки по-пекински: требует времени, но того стоит

15.12.2024, 21:35, Новости дня
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Ингредиенты:

Для маринада:

  • Соевый соус – 100 мл
  • Мед – 50 г
  • Рисовый уксус – 20 мл
  • Вода – 30 мл
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Имбирь свежий – кусочек размером около 2 см

Для утки:

  • Утка целая – 1 шт. (около 2 кг)
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Корица – 1 палочка
  • Бадьян – 1 звездочка
  • Гвоздика – 6 бутонов
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Черный перец горошком – 10 шт.
  • Кунжутное масло – 1 ст.л.

Для подачи:

  • Блины (тонкие китайские блины) – 12–16 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Соус хойсин – по вкусу

Приготовление:

Подготовка утки:

  • Промойте утку под холодной водой внутри и снаружи. Обсушите бумажными полотенцами.
  • В большой кастрюле смешайте все ингредиенты для маринада. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Затем снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.
  • Натрите утку солью и сахаром изнутри и снаружи. Оставьте на 15 минут.
  • Поместите утку над паровой баней на 45 минут. Для этого можно использовать большую кастрюлю с решеткой или специальную пароварку. Важно, чтобы утка была расположена так, чтобы она могла равномерно обрабатываться паром со всех сторон.
  • После обработки паром дайте утке полностью остыть при комнатной температуре.

    • Запекание:

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • Поместите утку грудкой вверх на противень с решеткой. Полейте ее кунжутным маслом.
  • Запекайте утку в течение 40-50 минут, пока кожа не станет золотистой и хрустящей.
  • Достаньте утку из духовки и оставьте на 10 минут перед нарезкой.

    • Подача:

  • Нарежьте утку тонкими ломтиками вместе с кожей.
  • На каждый блинчик положите немного соуса хойсин, добавьте несколько кусочков утки, огуречные полоски и зеленый лук.
  • Заверните блинчики рулетиком и подавайте к столу.

    • Приятного аппетита!


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