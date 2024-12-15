Классический рецепт утки по-пекински: требует времени, но того стоит

Промойте утку под холодной водой внутри и снаружи. Обсушите бумажными полотенцами.
В большой кастрюле смешайте все ингредиенты для маринада. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Затем снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.
Натрите утку солью и сахаром изнутри и снаружи. Оставьте на 15 минут.
Поместите утку над паровой баней на 45 минут. Для этого можно использовать большую кастрюлю с решеткой или специальную пароварку. Важно, чтобы утка была расположена так, чтобы она могла равномерно обрабатываться паром со всех сторон.
После обработки паром дайте утке полностью остыть при комнатной температуре.
Запекание:
Разогрейте духовку до 180°C.
Поместите утку грудкой вверх на противень с решеткой. Полейте ее кунжутным маслом.
Запекайте утку в течение 40-50 минут, пока кожа не станет золотистой и хрустящей.
Достаньте утку из духовки и оставьте на 10 минут перед нарезкой.
Подача:
Нарежьте утку тонкими ломтиками вместе с кожей.
На каждый блинчик положите немного соуса хойсин, добавьте несколько кусочков утки, огуречные полоски и зеленый лук.