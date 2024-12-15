Классический рецепт утки по-пекински: требует времени, но того стоит

Ингредиенты: Для маринада: Соевый соус – 100 мл

Мед – 50 г

Рисовый уксус – 20 мл

Вода – 30 мл

Чеснок – 4 зубчика

Имбирь свежий – кусочек размером около 2 см Для утки: Утка целая – 1 шт. (около 2 кг)

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Корица – 1 палочка

Бадьян – 1 звездочка

Гвоздика – 6 бутонов

Лавровый лист – 2 шт.

Черный перец горошком – 10 шт.

Кунжутное масло – 1 ст.л. Для подачи: Блины (тонкие китайские блины) – 12–16 шт.

Огурец – 1 шт.

Зеленый лук – 1 пучок

Соус хойсин – по вкусу Приготовление: Подготовка утки: Промойте утку под холодной водой внутри и снаружи. Обсушите бумажными полотенцами. В большой кастрюле смешайте все ингредиенты для маринада. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Затем снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры. Натрите утку солью и сахаром изнутри и снаружи. Оставьте на 15 минут. Поместите утку над паровой баней на 45 минут. Для этого можно использовать большую кастрюлю с решеткой или специальную пароварку. Важно, чтобы утка была расположена так, чтобы она могла равномерно обрабатываться паром со всех сторон. После обработки паром дайте утке полностью остыть при комнатной температуре. Запекание: Разогрейте духовку до 180°C. Поместите утку грудкой вверх на противень с решеткой. Полейте ее кунжутным маслом. Запекайте утку в течение 40-50 минут, пока кожа не станет золотистой и хрустящей. Достаньте утку из духовки и оставьте на 10 минут перед нарезкой. Подача: Нарежьте утку тонкими ломтиками вместе с кожей. На каждый блинчик положите немного соуса хойсин, добавьте несколько кусочков утки, огуречные полоски и зеленый лук. Заверните блинчики рулетиком и подавайте к столу. Приятного аппетита!