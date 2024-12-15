ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году
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ВОПРОСЫ
1. В новогодние праздники показывают много интересных фильмов. Какой из этих картин не является новогодним или рождественским?
А. “Один дома”Б. “Отпуск по обмену”В. “1+1”
2. Глинтвейн — знаменитый рождественский напиток, который отлично подойдет для празднования Нового года. А можно ли его приготовить с медом?А. ДаБ. Нет, мед не растворится в вине.В. Да, но это будет невкусно.
3. Вырезание снежинок произошло от древнеславянского декоративного искусства. Как называют эти изделия?А. ВытинанкиБ. РеюшкиВ. Обласки
4. В каком городе России нет резиденции Деда Мороза?А. МурманскБ. Великий УстюгВ. Казань
5. Куда будут доставлены письма Деду Морозу, если на них не указан адрес?А. В Великий УстюгБ. В МосквуВ. Они вернутся по обратному адресу
ОТВЕТЫ
1. В. “1+1”
2. А. Да
3. А. Вытинанки
4. В. Казань
5. А. В Великий Устюг
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