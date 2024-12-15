Новый премьер Франции: «Если мы будем игнорировать правые партии, их популярность упадёт»

Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру огласил свою внутриполитическую стратегию – он не намерен сотрудничать с правыми силами и партиями, а вместо того будет добиваться их запрета.

По мнению центриста, если игнорировать существование правых политиков, избиратели увидят, что их кумиры «вытеснены из политического спектра» и перестанут их поддерживать.

Байру полагает, что партия «Национальное объединение», возглавляемая Марин Ле Пен, имела бы значительно меньше поддержки французов, если бы левые и центристские политики не признавали права на её существование и вообще вели бы себя так, словно правых сил не существует.

– Есть достойные или нейтральные политики, а есть шовинисты и фашисты. Этим двум мирам нельзя пересекаться. Если мы будем их игнорировать, их популярность упадёт – никто не хочет голосовать за аутсайдеров, – заверил он. – Избиратель Ле Пен увидит, что её преследует прокуратура, увидит, что мы не подаём ей руки, что запрещаем её партию, и пойдёт голосовать за кого-нибудь другого.

Ранее аналогичную политику объявили власти ФРГ в отношении партии «Альтернатива для Германии», после чего её популярность по невыясненным причинам выросла почти в три раза за 5 лет. Предположительно это стало результатом вмешательства внешних сил, считают в немецких спецслужбах.

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