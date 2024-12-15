Мнение «аналитика»: О зимнем наступлении ВСУ… Где будет главный удар?

В объективы фотографов попала украинская военная техника с новыми тактическими знаками. На видимые места нанесен контур белого квадрата. Аналогичная геометрия — прозрачный белый треугольник — появился во время набега ВСУ на Курщину. Который, к слову, растянулся на месяцы и всё ещё служит вялым мемом пропаганды.

В общем, пошли разговоры, что украинское военное командование имеет дерзкий план.

И даже пронёсся «мощный инсайд» о том, что ВСУ собираются в ближайшее время наступать в Курской области. Или в Белгородской. А то и в Брянской. Короче говоря, информационная операция началась. Ибо технически #Украина может и даже должна решиться на ещё одну демонстрацию своих военных возможностей, чтобы убедить Вашингтон и других союзников, склоняющихся к заморозке конфликта, что Украина способна перехватить инициативу и получить к переговорам условия лучше, чем есть сейчас. На которых Киеву явно хотелось бы иметь больше козырей в рукаве, чем одна Суджа.

По логике, наступление ВСУ на Курскую или Белгородскую область — наименее вероятный вариант действий. Там уже устоявшийся фронт с большими группировками ВС РФ, и шансы на повторение Курской операции малы. Ибо попытка наступления ограниченными силами — по оценкам, до 10-12 бригад — закончится вязкими встречными боями и очередным тяни-толкай.

Можно попробовать «зайти» в Брянскую область. Но зачем? Даже Курская операция имела незначительный эффект. Своих политических задач Украина ею добиться не смогла. Её аналог даст еще меньше профита в этом смысле. А ответный удар по инфраструктуре может оказаться добивающим.

Есть логика в том, чтобы Украина попыталась «отбить своё» и тем самым актуализировать вопрос выхода на границы 1991 2022 года. Некоторые эксперты считают, что лакомой целью в этом плане мог бы стать Энергодар и расположенная рядом ЗАЭС. Правда, тут многое зависит от погоды. Достаточно ли сильными будут морозы в оставшиеся месяц-полтора, чтобы промёрзло «болото», возникшее на месте Каховского водохранилища, и по нему смогла бы пройти тяжёлая техника. Второй вопрос, удастся ли главкому ВСУ Александру Сырскому ещё раз обмануть начГШ ВС РФ Валерия Герасимова и обеспечить скрытное накопление сил зимой.

То есть, попадётся ли #Россия снова в ту же ловушку и наступит ли на те же грабли, что и летом?

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