 

«Убийца дронов» CobraJet считает себя истребителем 5-го поколения

15.12.2024, 16:05, Разное
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Если верить обещаниям компании SkyDefense, ее новое детище под названием «CobraJet» должно поступить в продажу уже во втором квартале следующего года. В таком случае это станет революцией в военном деле, так как данный аппарат является универсальным охотником за дронами, БПЛА и наземными роботами. Интригу нагнетает тот факт, что кроме рендеров невысокого качества производитель пока еще ничего не показал.

CobraJet выглядит как миниатюрная копия истребителя 5-го поколения, вроде F-35. Аппарат имеет длину 1,8 м, размах крыльев 1,5 м и летает на скоростях до 320 км/ч. На нем установлен имитатор реактивного двигателя – электромотор вращает турбины, что создает тягу. Планируется, что машина получит собственную систему вертикального взлета.

Новинка управляется ИИ, что позволит ей самостоятельно находить и атаковать цели. Она защищена от воздействия систем РЭБ, имеет малую заметность, в том числе в инфракрасном диапазоне, и специальные датчики для полетов в сложных средах. Например, в условиях обилия пыли, соленой воды и песка при работе на низких высотах, над водой и в пустыне. Предполагается, что несколько CobraJet смогут координировать свои действия и работать в составе эскадрилий, а запускать их можно будет с любого армейского автомобиля.

Главное оружие CobraJet – высокоскоростные ракеты VIPER с кинетической ударной частью калибра 30 мм. Для ближнего боя предусмотрен электрический шокер PYTHON. Так как CobraJet является многоразовым аппаратом с пополняемым боезапасом, его использование должно быть дешевле, чем существующие ныне способы борьбы с БПЛА любых типов.

Источник &#8212 SkyDefense


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