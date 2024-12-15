Рупор кремлевской пропаганды: У края бездны. На подступах к Азовстали

Состоялась премьера 4-го заключительного фильма тетралогии "У края бездны".

4-й фильм называется "На подступах к Азовстали".

Аннотация:

Итак, финал. Вышла четвёртая, заключительная часть тетралогии «У края бездны». Фильм покорил сердца зрителей, причём многие успели морально сродниться с нашими Героями. А некоторые коллеги говорят, что мы поставили для них «недостижимую планку».

«На подступах к "Азовстали"» — наверное, самая пронзительная часть, апогей нашего фильма. Там, где плавился металл и рассыпался в прах бетон, выросли новые твердыни — твердыни человеческого духа.

Батальон «Сомали» после двух месяцев непрерывных боёв уже готовится к отправке домой на отдых, но поступает новый приказ, и бойцы снимаются с ротации — их отправляют вытеснять противника к «Азовстали».

Теперь им предстоит, пройдя через мины под шквальным огнём, зачистить последние кварталы и закрепиться в домах на подступах к промышленному комбинату. Штурм и прямой боевой контакт с врагом сняты в рядах «сомалийцев». Выполнив задачу, вымотанные солдаты встречаются с покидающими подвалы людьми — последними заложниками. Те, кому посчастливилось выжить, выходят на свет… В тот солнечный день особенно чувствовалось наступление весны.

Это важно увидеть:

WINK (https://wink.ru/episodes/u-kraya-bezdny-sezon-1-seriya-1-year-2024) (есть 4К)

KION (https://kion.ru/video/serial/1104865724) (4К отдельно здесь) (https://kion.ru/video/serial/1111982106/season/1111982226/episode/1111982180)

OKKO (https://okko.tv/serial/u-kraja-bezdny) (4К, работает в СНГ)

Кино1ТВ (https://kino.1tv.ru/serials/u-kraya-bezdny)

DROM (https://kinodrom.tv/series/u-kraya-bezdny-year-2024) (работает на возвращённых территориях)

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