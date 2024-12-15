 

Рупор кремлевской пропаганды: У края бездны. На подступах к Азовстали

15.12.2024, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Состоялась премьера 4-го заключительного фильма тетралогии "У края бездны".
4-й фильм называется "На подступах к Азовстали".

Аннотация:

Итак, финал. Вышла четвёртая, заключительная часть тетралогии «У края бездны». Фильм покорил сердца зрителей, причём многие успели морально сродниться с нашими Героями. А некоторые коллеги говорят, что мы поставили для них «недостижимую планку».

«На подступах к "Азовстали"» — наверное, самая пронзительная часть, апогей нашего фильма. Там, где плавился металл и рассыпался в прах бетон, выросли новые твердыни — твердыни человеческого духа.

Батальон «Сомали» после двух месяцев непрерывных боёв уже готовится к отправке домой на отдых, но поступает новый приказ, и бойцы снимаются с ротации — их отправляют вытеснять противника к «Азовстали».

Теперь им предстоит, пройдя через мины под шквальным огнём, зачистить последние кварталы и закрепиться в домах на подступах к промышленному комбинату. Штурм и прямой боевой контакт с врагом сняты в рядах «сомалийцев». Выполнив задачу, вымотанные солдаты встречаются с покидающими подвалы людьми — последними заложниками. Те, кому посчастливилось выжить, выходят на свет… В тот солнечный день особенно чувствовалось наступление весны.

Это важно увидеть:

WINK (https://wink.ru/episodes/u-kraya-bezdny-sezon-1-seriya-1-year-2024) (есть 4К)
KION (https://kion.ru/video/serial/1104865724) (4К отдельно здесь) (https://kion.ru/video/serial/1111982106/season/1111982226/episode/1111982180)
OKKO (https://okko.tv/serial/u-kraja-bezdny) (4К, работает в СНГ)
Кино1ТВ (https://kino.1tv.ru/serials/u-kraya-bezdny)
DROM (https://kinodrom.tv/series/u-kraya-bezdny-year-2024) (работает на возвращённых территориях)

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Проездные карты наземного транспорта и метро начнут продавать только по паспортам

15.12 / Как быстро сделать генеральную уборку к Новому году

15.12 / Сорос рассказал, как в 1993 году организовал операцию по подмене Ленина в мавзолее

15.12 / Мнение «аналитика»: О ноже в спину Путину… Ну от них-то вообще никак не ожидалось?

15.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Наш Техас”

15.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Разоблачил OpenAI и тут же самоубился

15.12 / Мнение «аналитика»: О возвращении России в большой спорт… А русофобам — по зубам?

15.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Майдан в Грузии провалился

14.12 / Мнение: Подвиг русского разведчика, срыв перехода на русский софт и поиск айтишников в Индии

14.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Импичмент президенту Южной Кореи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика