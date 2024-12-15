 

Блинкен – “Мы поддерживали контакты с “Хайят Тахрир аш-Шам””

15.12.2024, 12:15, Новости дня
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что американская администрация поддерживала прямые контакты с “Хайят Тахрир аш-Шам”, которая после свержения Башара Асада фактически контролирует Сирию.

Во время переговоров по Сирии, которые прошли в иорданской Акабе, Блинкен признал, что США поддерживали контракты как с ХТШ, так и с другими сторонами конфликта. Отметим, что в 2018 году США приняли решение о признании “Хайят Тахрир аш-Шам” террористической группировкой, и это решение остается в силе.

Блинкен также признал новые власти уважать права всех сирийцев, не допустить, чтобы Сирия стала базой террора, обеспечить доставку гуманитарной помощи и гарантировать охрану и последующее уничтожение запасов химического оружия.

Американский политик отдельно остановился на необходимости найти задержанного в Сирии более десяти лет назад американского журналиста Остина Тайса и обеспечить его возвращение на родину.


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